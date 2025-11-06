Cultura y la Fundación Camino Lebaniego convocan a más de 40 músicos en un concierto en San Vicente

Guillermo Balbona Santander Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Cultura y la Fundación Camino Lebaniego celebran un concierto especial con el objetivo de rendir homenaje al compositor Salieri programado en San Vicente de la Barquera. Más de 40 músicos de Cantabria serán los protagonistas en esta cita musical que se repetirá en Laredo el próximo día 29. El coro Adamar y el ensemble instrumental Camerata Altamira interpretarán este domingo el Réquiem de Salieri. El concierto, programado como homenaje al compositor contará como solistas invitados con: Sara Castrillo, soprano; Ainhoa Zubillaga, mezzosoprano; Federico Teja, tenor, y Juan Laborería, barítono. La propuesta se repetirá el 29 de noviembre en la Iglesia de La Asunción de Laredo.

Dirigido por Carlos Díez, fundador y director titular de la Sinfónica Ciudad de Getafe, el concierto se abrirá con la Sonata de Iglesia número 15 de Mozart, continuará con la cantata compuesta de forma conjunta por Salieri y Mozart 'Per la ricuperata salute di Ofelia', y concluirá con la interpretación del Réquiem de Salieri, obra que el compositor escribió para su propio funeral. El repertorio se ha elegido fundamentalmente para «revitalizar y homenajear a este compositor al que la historia no siempre ha hecho justicia, pero también, según explican sus organizadores, para mostrar que «a pesar de lo mucho que se ha insistido sobre la rivalidad entre Salieri y Mozart, hay muchos datos que demostrarían que eso no es cierto». El programa incluye 'Per la ricuperata salute di Ofelia', «una composición conjunta que escribieron para animar a una soprano que enfermó justo antes de un estreno», aclara Sara Castrillo, solista y directora del coro Adamar quien añade que la partitura fue descubierta en 2015 en Praga y, a pesar de que la versión original era par voz y piano, aquí se estrenará en España con un arreglo para orquesta de T. J. Herrmann.

Salieri (1750-1825) destacó especialmente como compositor de ópera, con más de 40 títulos, y entre sus alumnos figuran grandes compositores como Schubert o Liszt. El Réquiem, escrito en 1804, es una pieza «cargada de espiritualidad que demuestra su dominio del contrapunto». El director Carlos Díez explica que la composición coincidió en el tiempo con el Réquiem de Mozart, el más famoso de la historia de la música y, tal vez por eso, no ha recibido la atención que merece. Constituido en el año 2018 con el objetivo de difundir la polifonía del Siglo de Oro español, el coro Adamar está especializado en el madrigal español de los siglos XVI y XVII. La agrupación está integrada por una veintena de voces mixtas con una sólida trayectoria.

Por su lado, Camerata Altamira se fundó en 2024 por un grupo de antiguos alumnos de los tres conservatorios de Cantabria decididos a constituir un grupo de cámara profesional que se establezca de manera permanente en la región. Sus músicos, formados en conservatorios superiores de España, Europa y Estados Unidos forman parte de distintas orquestas profesionales y algunos son profesores de conservatorio.