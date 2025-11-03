El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El cántabro Diego Loma durante uno de sus conciertos en Granada donde reside. DM
Diego Loma, el músico cántabro que encontró en Granada su 'Propósito'

El santanderino, que comenzó con un grupo de rock a los 15 años, publica su primer disco en solitario que mezcla estilos para «emocionar al público»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:58

A sus treinta años, Diego Loma ha convertido la música en el eje de su vida. Su historia comenzó en Cantabria, con un grupo de ... amigos con los que llegó a ofrecer varios conciertos locales. Versiones de sus bandas favoritas y primeras composiciones propias formaban un repertorio sencillo, pero cargado de ilusión. «Digamos que siempre me ha gustado el mundo de escribir y de expresarme tanto en la hoja como en la música», confiesa.

