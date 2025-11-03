Diego Loma, el músico cántabro que encontró en Granada su 'Propósito'

A sus treinta años, Diego Loma ha convertido la música en el eje de su vida. Su historia comenzó en Cantabria, con un grupo de ... amigos con los que llegó a ofrecer varios conciertos locales. Versiones de sus bandas favoritas y primeras composiciones propias formaban un repertorio sencillo, pero cargado de ilusión. «Digamos que siempre me ha gustado el mundo de escribir y de expresarme tanto en la hoja como en la música», confiesa.

Ese impulso creativo le llevó, en el año 2019, a dar un paso decisivo: mudarse a Granada para estudiar técnico de sonido. Allí buscaba la independencia para producir su propia música y tener el control de sus proyectos. La ciudad andaluza se ha acabado también convirtiendo en el lugar donde materializar su primer disco en solitario, 'Propósito', junto al productor BooBoo que se ha convertido en su gran aliado en esta aventura. «El año pasado sacamos un álbum y ahora hemos creado un disco más profesional, abierto a distintos estilos y más centrado en lo que queríamos transmitir», explica.

El disco refleja la vida de Diego Lomas y sus emociones: un mosaico de rap, música urbana, soul, bachata y canciones más melódicas que muestran su versatilidad. «Mi música es un poco la historia de mi vida unida a los anhelos de cada día. Con ella expreso cómo me siento, pero también historias cercanas, que generan curiosidad o reflejan dolor», señala y es que su principal objetivo es conectar con la gente a través de experiencias compartidas, haciendo que cada canción sea reconocible y universal.

Viajes y aprendizaje

Su recorrido vital ha estado marcado por viajes y aprendizaje. Tras Granada, vivió en Irlanda, donde continuó componiendo y grabando en su propio estudio portátil «Siempre viajo con micrófono, con mis monitores, tarjeta...». También pasó temporadas en Madrid y Santander, con ese mismo estudio a cuestas. Cada lugar ha aportado matices distintos a su música, enriqueciendo su sonido y su forma de entender la creación artística. Pero fue en Granada donde decidió empezar de cero. La pandemia no se lo puso fácil justo cuando empezaba a trabajar como técnico de sonido y se empezaron a cancelar todos los eventos públicos y en una de esas idas y venidas por el mundo es cuando conoció a BooBoo y le dio el empuje definitivo para lanzarse.

El cántabro reconoce la dificultad de abrirse camino en la industria musical contemporánea. «Desgraciadamente no basta solo con tener buena música; hay que adaptarse, llamar la atención y entender cómo funciona este mundo», reflexiona.

Aun así, mantiene su autenticidad y se inspira en artistas que transmiten emociones genuinas. «Siempre me han llamado la atención las grandes voces que cuentan historias con su música, no podría decir un único nombre propio. Me fijo en las voces porque me gusta cantar, pero también en lo que me hacen sentir y entiendo que no todas las canciones pueden ser sentidas, que hoy en día no todas están escritas con el ánimo de transmitir algo y que muchas están hechas para echar un rato en el coche, por eso mis referencias están en esos músicos que me hacen sentir, que cómo yo, quieren emocionar con historias cotidianas de esas que nos remueven y nos pueden pasar a todos. Canciones con las podemos identificarnos».

Entre sus momentos favoritos está el trabajo en el estudio. La composición y la grabación son, para él, el núcleo de la creación musical y reconoce que se siente muy a gusto en esa faceta. «En los conciertos disfruto al ver cómo la gente vibra, pero lo que más me gusta es crear, estar presente en cada nota junto a mi productor, compartiendo ideas y dando forma a la música», explica.

Ahora, Diego Lomas ultima una pequeña gira para mostrar en directo 'Propósito', con un show renovado que incluya todo el nuevo repertorio. Entre sus deseos está, claro, actuar en Santander, su tierra: «Tocar en casa está en mis planes, pero quiero preparar un buen concierto. Allí tengo familia, amigos, mi vida. Compartirlo con ellos sería lo ideal».

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales, y confirma lo que su propio título anuncia: el propósito de un músico que ha hecho de la sinceridad y la pasión por la música su carta de presentación.