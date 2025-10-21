Dos décadas entre versos y vidrios

Decía Carlos Gardel en su tango que «veinte años no es nada», pero dan para mucho y hay que llegar hasta ahí. Y más en ... un mundo tan cambiante como el de la música no profesional. No todas las bandas pueden soplar tal cantidad de velas. Tantas cosas han pasado en estas dos décadas de carrera de Poetas de Botella... Como editar cinco discos, girar por toda España, protagonizar más de doscientos conciertos y compartir escenario con gente como Marea, La Fuga, Desakato, Mala Reputación o Melendi. Entre otras vivencias. Así que, como para no celebrarlo por todo lo alto.

Lo hará con un concierto muy especial, el viernes -a partir de las 21.00 horas-, en su casa, en Astillero. Donde, viendo acercarse la vida adulta y entre vidrios, empezaron a juntar versos con notas musicales desde un aula de Secundaria del Colegio Puente. El evento tendrá lugar en campa de La Cantábrica que les vio nacer musicalmente y está enmarcado dentro de la programación del Astillero Beer Fest. La previsión meteorológica para ese día no es favorable, pero debajo de la carpa no se moja nadie. La entrada es gratuita, en un gesto de agradecimiento a todos los que han acompañado al grupo durante todo este tiempo

Para esta fiesta de cumpleaños, Poetas de Botella reunirá sobre el escenario una formación «inédita», con fichajes de lujo, compuesta por sus miembros actuales, junto a otros dos músicos emblemáticos de la banda. Así, Rober, Tolo, Julio y Yoni estarán acompañados por Pablo Girón y Dani Santiago. Los seis músicos prometen recuperar «la esencia de los primeros años y la energía que marcó el inicio de la historia del grupo».

El repertorio repasará los temas más representativos de su carrera, incluyendo canciones de todos sus trabajos: 'Versos sin palabras', 'Punto de Partida', '38 Decibelios', 'Contacto', 'Sinergia', e 'Intactos' o sencillos destacados como 'Siempre Racing', compuesto para el Centenario del club verdiblanco, o 'Distopía', último corte lanzado en 2021. Además, el evento contará con sorpresas, como la participación, entre otros, de Nano Teja.

«Este concierto es un viaje a nuestros orígenes; una celebración de todo lo que hemos vivido como banda y como familia. Queremos devolverles a nuestros amigos, seguidores y, por supuesto, a nuestro pueblo, todo el cariño que nos han dado desde 2005», afirma Rober San Millán, vocalista del grupo desde sus orígenes. «Será súper especial para nosotros y estamos muy ilusionados por lo que vamos a vivir el viernes». Además, con motivo del aniversario, Poetas de Botella ha lanzado una camiseta conmemorativa edición, diseñada por Rafa Ortiz (Tudank).

Sobreviviendo veinte años en el panorama musical de Cantabria, no puede ser de otra manera que Poetas de Botella se haya consolidado como una de las bandas de rock más representativas de la escena montañesa a través de sus letras honestas y la fuerza de su directo.

Además de la producción musical que han sacado a la calle y los mitos con los que han compartido tablas, han actuado en algunos de los mejores eventos de Cantabria, con faenas en plazas como el Palacio de los Deportes de Santander, la Campa de La Magdalena, la Feria de muestras de Torrelavega o festivales como el Beltane, Rebujas, Azeros Rock, o Alabordaje, entre mucho otros. «Nos consideramos una banda privilegiada», agradece Rober.

A través de los años también han conseguido reconocimientos como 'Grupo Revelación 2005' en los premios Estelarock o 'Mejor banda de Rock 2015' en el certamen de música impulsado por el Gobierno de Cantabria.

El viernes tienen el reto de condensar en lo que dura un concierto esos veinte años de carrera tan fructíferos. Y lo que queda, porque el cumpleaños es una celebración más dentro del camino. Más mayores, más experimentados, con más responsabilidades, pero entre versos y, por qué no, algún que otro vidrio.