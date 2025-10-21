El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Formación actual de Poetas de Botella. DM

Dos décadas entre versos y vidrios

Poetas de Botella celebra sus veinte años de carrera con un concierto el viernes en Astillero

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Decía Carlos Gardel en su tango que «veinte años no es nada», pero dan para mucho y hay que llegar hasta ahí. Y más en ... un mundo tan cambiante como el de la música no profesional. No todas las bandas pueden soplar tal cantidad de velas. Tantas cosas han pasado en estas dos décadas de carrera de Poetas de Botella... Como editar cinco discos, girar por toda España, protagonizar más de doscientos conciertos y compartir escenario con gente como Marea, La Fuga, Desakato, Mala Reputación o Melendi. Entre otras vivencias. Así que, como para no celebrarlo por todo lo alto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

