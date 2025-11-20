Carencias Afectivas, guitarras con aire montañés

Álex Gómez Magaldi Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:54 Comenta Compartir

En una de sus canciones sueñan con dejar atrás el Madrid de Ayuso y comprarse una casa en Cantabria. «Es una ciudad que puede ser genial, pero también te consume», señala el torrelaveguense Juan Margallo, guitarra. Aunque Carencias Afectivas sólo han publicado tres canciones, ya podemos ver su esencia: lo mismo se dejan llevar por la frustración que por el desencanto político. Este sábado podremos verlos en la segunda jornada del Infest, en la sala Niágara (20.30 horas).

- Sólo tienen tres canciones en la calle, pero ¿cuál es el horizonte que imaginan para el grupo?

- Simplemente queremos ir creciendo poco a poco y aprovechar todas las oportunidades que surjan, como tocar este sábado en Santander. De momento no tenemos mayores aspiraciones, más allá de que la gente nos vaya conociendo y conecte con lo que hacemos. Nuestros referentes son bandas como Cala Vento o Mujeres, que han estado años currando sin descanso y sin demasiado éxito, simplemente porque esto era lo que realmente les gustaba, pero que, de repente, ahora tienen su público. Recuerdo verlos en un sitio pequeño como el Opium en Santander… y míralos ahora.

- ¿Quiénes son Carencias Afectivas?

- Se nos podría definir como rock, pop-rock o power pop, pero en el fondo somos una banda rockera que escribe letras directas, en las que a veces hablamos de lo que nos pasa y otras compartimos nuestra opinión sobre distintos temas. Algunas canciones son irónicas y sarcásticas, como 'Alcaldesa', mientras que otras son más personales y reflejan desencantos o frustraciones, como 'Un buen montañés'.

- ¿En qué consiste eso de ser un buen montañés?

- (ríe) Madrid puede ser genial, pero también te consume, entre líos políticos, agobios y los precios excesivos de los alquileres. En la capital tengo una vida ya formada, amigos y un grupo de música, pero al final tuve que dejar Cantabria por circunstancias de la vida. Cuando Madrid puede conmigo, fantaseo con irme a vivir a la montaña y olvidarme de todas las mierdas del día a día. 'Un buen montañés' nació precisamente de esa añoranza por mi tierra.

- Diría que la canción tiene un trasfondo universal, que habla de algo que afecta a mucha gente más allá de Cantabria o Madrid, ¿no?

- Hablo desde mi experiencia y con referencias que conozco, como Peña Cabarga, pero al final es algo que afecta a toda mi generación: los alquileres están por las nubes y vivir en las grandes ciudades es complicado. Cada vez más gente quiere escapar, pero muchas veces uno termina allí porque no le queda otra: en los sitios pequeños no hay las mismas oportunidades laborales que en las ciudades grandes. De hecho, muchos amigos míos de Torrelavega están viviendo en Madrid. Yo la verdad es que estoy contento y no puedo quejarme, pero hay quien se ve forzado a vivir allí, por así decirlo, y es una pena.

- ¿Cuándo podremos escuchar más música suya?

- En enero publicaremos nuestro primer disco, 'Qué mal momento', aunque antes sacaremos algún adelanto. El título es una declaración de intenciones: va muy en línea con nuestra esencia, el nombre del grupo y nuestras letras. Tenemos muchas ganas de sacarlo, porque, aunque ya hemos dado algún concierto, la mayoría de la gente aún no ha podido familiarizarse con nuestras canciones, ya que no han tenido forma de escucharlas.

- Fundaron la banda a las puertas de la pandemia: la verdad es que su debut se ha hecho esperar.

- Esto empezó como un hobby, pero nos gustaba tanto lo que iba saliendo que dijimos: venga, vamos con todo. Al principio ni siquiera pensábamos en grabar un disco, pero, a medida que fuimos encontrando nuestro sonido, todo se nos fue de las manos. Cuando nos metimos de lleno en el álbum, nos fijamos un objetivo claro: no sacar nada de lo que no estuviéramos realmente orgullosos. Queríamos hacerlo bien, con calma y cuidando cada detalle. Para ello, decidimos trabajar con Pablo Fergus, que toca con Dani Fernández, y Carlos Elías, guitarrista de Alcalá Norte, quienes entendieron perfectamente lo que queríamos y nos ayudaron a dar forma a nuestro sonido.