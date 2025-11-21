Agradecido por lo fáciles que le ponen las cosas en Santander, Fito Cabrales desembarcó en la capital cántabra hace días para ultimar ensayos de su ... último disco 'El monte de los aullidos' y poner en marcha una descomunal gira cuyos detalles están guardados bajo llave...hasta esta tarde. Hoy arranca, junto a sus Fitipaldis, a los que se une además Fetén Fetén, 'Aullidos Tour', con el cartel de completo en 23 de las 27 fechas anunciadas. También las dos noches en Santander, en apenas unas horas. En las distancias cortas, Fito es un tipo amable, cercano, con los pies en el suelo, un notable sentido de equipo y agradecido de lo que la música le ha dado en sus casi 60 años.

-¿Qué sensaciones tiene a apenas unas horas de arrancar esta nueva gira?

-Bueno, todos los principios de gira tienen esas aristas y cosas habituales. Tienes la cabeza a tres mil por hora y cada pequeña duda de un equipo de ochenta personas son ochenta dudas. Después de tanto tiempo preparando, cuando por fin subes al escenario, haces el concierto y todo es maravilloso. Joder, ¡ayer no durmió nadie, pero hoy ya ha dormido todo el mundo! Yo me imagino que todas las giras pasa igual, porque las canciones van por un plano, que es el importante,que ya las sabes tocar, y que para nosotros ya son canciones antiguas, digamos. Pero luego surge el ¿está bien que hemos pensado? ¿Esta canción detrás de esta realmente está bien? ¿Esta luz va bien aquí? Todas las cosas que en una gira de pabellones requiere de una logística tan grande, de alguna forma te impregnas en los nervios de cada uno.

-¿Todas esas decisiones finales terminan en usted?

-No, gracias a Dios, delego todo el rato. En este momento de nuestras vidas es como muy fácil porque la mayoría de la gente del equipo llevamos muchísimos años trabajando juntos. No requiere de discusiones; todo el mundo trabaja sabiendo lo que me gusta. Ahora a nadie se le ocurre hacer alguna cosa, aunque sea muy buena, si sabe que está fuera del espectro de lo que son los Fitipaldis. Siempre intento pensar como una banda y cuando montamos esto, que es un Cristo lo que hemos montado en Santander, siempre hay como una brújula que nos dirige. Saber dónde estás, qué es lo que quieres, lo tenemos claro.

-¿Y dónde está?

-Pues estoy en un momento en que tengo que ir descubriéndolo. No es el mismo sitio donde estaba hace un año, ni dos. Yo me siento explorando. En las cosas trascendentales no. Pero sí que a nivel cognitivo, a nivel de lo que buscas cuando sales de gira. Porque cuando sales de gira dices: bueno, ahí van 2 años de mi vida. No quiero malgastarlos. No se trata solo de llenar los sitios; eso son 2 horas. El resto del tiempo yo necesito ser feliz en los hoteles, en la furgoneta, con mi equipo. Necesito una excusa muy buena, cada vez mejor, para dejar lo que tengo en casa.

-Para responder a esa «llamada de la carretera» que menciona en la primera canción del disco.

-Sí, es lo que nos hace a nosotros. Yo podría no seguir, quedarme en mi casa, porque ya he hecho mucho más de lo que pensé cuando era un niño y si acabo aquí, pues acabo, perfecto.

-No le da miedo el cartel de 'Fin'

-No, pero en el fondo es que no lo siento así. Quiero decir, que a mí me encanta estar en casa; soy todo lo contrario de una rockstar. Me gustan muchísimas cosas, los coches, salir a correr por el monte, estar con mis hijos, tocar la guitarra sin que nadie me oiga... Pero lo que a mí me crea, lo que yo soy, es esto.

-Afirma que quiere que las canciones sean usted mismo, mientras sigue tratando de conocerse, buscándose en este trabajo que le define

-Hay muchas formas de enfocar la música, hay bandas que son increíbles, que se lo pasan bien, tocan en directo y hacen un show increíble, todo funciona, pero no tienen nada más que eso. Es un negocio, es como abrir un Zara. Que está muy bien hacerlo, pero no tiene ninguna espiritualidad. No tiene ninguna necesidad de escribir nada que le acompañe, no está buscando un renacer en cada canción, algo que le oriente. Y para mí eso es fundamental. No puedo hacer un disco porque me toca hacer un disco, porque la discográfica lo pida. No es así.

-¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la motivación latente?

-Hago un disco porque si no lo hago, no sé explicar lo que me sucede. Es como un ejercicio hacia mí. Tengo la suerte de que luego eso se graba y es un artículo. Pero realmente para mí es la terapia que hago yo para explicarme. Me viene bien escribir.

-Habla de sus canciones como una recompensa. ¿Empezar una gira agotando las entradas en apenas horas, también lo es?

-Es que eso es la primera vez que nos ha pasado y nos hemos quedado todos con los ojos como platos soperos. Estábamos en Estudio 1 y nos llegaban noticias, porque se pusieron a la venta las entradas mientras estábamos grabando el disco. No es que no hubieran escuchado nada, es que no existía el disco siquiera. Y de repente nos decían que habíamos agotado no sé cuántas fechas. Yo no era consciente. No le daba el valor o la trascendencia que tiene saber que ahí fuera te está esperando gente hagas lo que hagas. Eso sí que trasciende la música. Eso ya es otra cosa. Cuando terminé de grabar y ya estaba en mis cabales en casa, es cuando me doy cuenta y digo: joder, ¿Cuántas bandas, cuántos artistas tienen este público? Pues no muchos.

-Y un sonido propio que define lo que hace.

-Cuando no entiendo así mucho las cosas, intento pensar qué es lo que me sucede a mí con los demás artistas, Por eso lo pongo más en valor. Si me entero que mañana a Bilbao viene no sé quién a tocar, da igual lo que hagan, voy. Y si vinieran a dar una charla, también iría porque son gente que me ha ayudado a estar en el planeta. A mí lo que más me ha colocado en el mundo y lo que me ha dicho que no soy un ser diminuto, pequeño, inválido que no vale para nada es la música.

-Si «la vida entera dura solo un rato», el rato que le ha traído hasta los 59, ¿cómo lo definiría?

-Siempre tengo la sensación de que estamos haciendo la primera gira, de que estoy haciendo el primer disco. Creo que eso es lo que nos mueve. Tienes un una gente detrás, que que valora todo lo que has hecho, porque somos historia, no somos otra cosa. De alguna manera yo no quiero perder nunca la sensación de que mi música la estoy haciendo ahora y esta es la única válida. El rato en el que estoy haciendo la entrevista contigo, debería ser un rato precioso, porque es el que estoy viviendo. No sé lo que pasa mañana, no me mueve lo que pasó ayer. Pero el rato, esta gira, este disco, lo voy a hacer esta tarde, lo que voy a hacer mañana, esperando que bajen estos cabrones de músicos a reírnos todos, ese rato es el que importa.