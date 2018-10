«La contribución que hicieron y hacen las mujeres en la música suele ser ignorada» Aisha Khan regresa a la música tras varios años alejada de los escenarios La británica Aisha Khan presenta esta noche en Liérganes su nuevo disco, 'Aishaddiction' PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Jueves, 18 octubre 2018, 07:37

Como recién llegada de los años 50, Aisha Khan pone su voz al servicio del jazz y el blues con guiños a la época dorada. De Elvis a Sarah Vaughan o Billy Bragg. Tras un tiempo alejada de los escenarios, regresa y lo hace en solitario con 'Aishaddiction', un disco con nuevas canciones que incluyen desde doo wap hasta calypso. Esta noche lo presentará en Los Picos Whisky Bar (Liérganes)

-Después de dos décadas de carrera en formaciones más amplias, se lanza en solitario. ¿Por qué ahora?

- Dejé de cantar durante algunos años y cuando volví a la música, las canciones comenzaron a surgir muy rápido. Fue algo inesperado pero sentí que eran buenas y quise grabarlas y compartirlas. En realidad, ¡era como si no tuviera otra opción!

-¿Cuál diría que es la principal diferencia respecto a lo que venía haciendo?

- Es todo bastante similar en cuanto a los géneros musicales que siempre he cantado y al respeto que siento por la música de los 40 y 50 que siempre he amado.

- En 'Aishaddiccition' ha recuperado géneros como el calypso. ¿Considera que su labor también sirve para ampliar el espectro musical del público actual?

-Pues, no sé si es así. Siempre he sentido que mi público es bastante instruido musicalmente y está familiarizado con la mayoría de estilos de este álbum. Pero si descubren algo nuevo, espero que les lleve hacia el gozo de nuevas posibilidades musicales.

-También ejerce como articulista musical ¿Cuál es la principal carencia que encuentra en la información sobre música?

-A menudo pienso que hay cierta escasez de trabajos sobre el rol de las mujeres, tanto históricamente como en la música contemporánea, especialmente en la música de raíz americana. La contribución que hicieron y continúan haciendo es casi siempre ignorada. También estoy muy interesada en la historia más reciente de las subculturas y la música y estilo que adoptan en una línea directa con los mod y rockabillys de los 50 o el revival de los 70, los 80 y más allá. Es interesante en diferentes conceptos, históricos, artísticos y políticos.

-¿Cómo le explicaría a un millenial la magia de la música de los 50 o 60?

-Toda buena música incluye tres cosas: expresar emociones, expresar conceptos universales como el amor y…¡hacer a la gente bailar! La calidad de la música antigua en cuestión de composición e interpretación era en general mejor que la de hoy. A menudo se grababan discos en directo en una sola toma y ¡sin auto tune! Muchas de esas canciones han resistido la prueba del tiempo y se han convertido en standards o clásicos, aún más admirados hoy.

-¿Qué tal responde el público español a su propuesta?

-Honestamente, me he sentido abrumada con el apoyo y el calor del público español. No entiendo del todo por qué, pero cada vez que toco en España el público es increíblemente receptivo.

-Es habitual que la comparen con Gilda. ¿Busca usted ese parecido?

-Es solo una referencia que se ha hecho unas cuantas veces y, me gusta. Pero en términos de imaginería, los iconos de la edad de oro de Hollywood son siempre relevantes como ejemplo de elegancia y femineidad. Es un look favorecedor para mujeres de todas las edades y tallas y creo que por eso se mantiene esa ola por todas las cosas vintage. Algo que me maravilla de estas estrellas de cine es que algunas vivieron sus vidas con independencia y fuerza. También hubo muchas explotadas y dañadas por el sistema, como la adorable Rita Hayworth, Cansino, antes de que convirtieran su nombre latino, la Gilda original, que fue desgraciadamente una de ellas. Siempre que haya un desequilibrio de poder, habrá una posibilidad abuso, también hoy por hoy.

-¿Qué otras divas han tenido influencia en su música?

-Muchas cantantes de jazz y blues, como Sarah Vaughan y Billie Holiday. Wynona Carr, Betty Everett, LaVern Baker, Ruth Brown...Hay tantas! Entre mis estilos de música favoritos también está rhytm& blues o el northern soul, pero escucho mucho más. La última banda a la que fui a ver era una banda americana llamada Shannon and The Clams, con una cantante absolutamente icónica en cuanto a voz e imagen.

- ¿Como mujer, ha sufrido situaciones de discriminación de género durante su carrera?

-Sí, por supuesto. Cuando era más joven y giraba con mi banda, había quien me subestimaba o se fijaba en cosas como mi aspecto. Como un promotor que me dio alojamiento y después se invitó a sí mismo a entrar en la habitación y preguntarme por un masaje. Me manejé para salir ilesa de todo ello y hoy, más madura y sabia, no tengo esa clase de problemas.

-Desde su experiencia, ¿qué cosas cambiaría mirando hacia el pasado?

-Creo que habría intentado hacer carrera en la música desde el primer momento. Tuve suerte por tener una segunda oportunidad en esto y no quiero desperdiciarla. Si puedo mantener una carrera haciendo lo que más amo, seré una mujer afortunada.

-¿Y cuál diría que ha sido su mayor logro?

-Mis hijos y volver a la música después de tanto tiempo, y hacer este disco. A partir de ahí, espero que lo mejor esté por llegar.