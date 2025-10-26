El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ira Givol, chelista y codirector artístico de IMA Baroque que el domingo toca en Santander. Alexandra Renska

Ira Givol

Violonchelo
«La música histórica no es un artefacto de museo, sino una voz viva que aún resuena»

El codirector artístico de IMA Baroque Ensemble, agrupación que ofrece hoy un concierto en el Palacio de Festivales, explica que el programa elegido «es un viaje entre la ternura y el misterio»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En 'El Canto de la Sirena', el concierto que el chelista Ira Givol y el resto de los músicos de IMA Baroque -Tehila Nini-Goldstein, ( ... soprano), Roy Amotz, (traverso), Daria Spiridonova, (violín) y Zvi Meniker, (clavicémbalo)- ofrecen hoy, domingo en la Sala Pereda, a las 19.00 horas, invita a escuchar cómo resuenan los ecos del pasado en una música que sigue viva. El grupo, según señala el también codirector del grupo, traza un viaje entre nanas y mitos, entre la ternura y el hechizo, para descubrir las múltiples voces con que los compositores imaginaron a la mujer.

