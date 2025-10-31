Rosa M. Ruiz Santander Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La directora de orquesta Isabel Rubio se pone esta noche al frente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, que ofrecerá el concierto 'Sinfónicos Cántabros', un programa que recupera el legado de tres compositores de esta tierra-Jesús de Monasterio, Arturo Dúo Vital y José Manuel Fernández- cuyas obras, de enorme valor artístico, apenas han tenido la difusión que merecen, según señala. Rubio dirige un viaje sonoro del siglo XIX al presente, acompañada por Ana María Valderrama (violín) y el cántabro Miguel Trápaga (guitarra) como solistas. El concierto dará comienzo a las 19.30 horas

-Hablemos de los compositores que van a interpretar esta noche, ¿tan poco conocidos son fuera de Cantabria?

-Lamentablemente sí. Creo que están en el olvido o son muy poco conocidos. Yo misma no les conocía. Jesús de Monasterio quizás se conozca un poco más por la música de cámara que compuso, pero desgraciadamente diría que el resto no. En este país por desgracia pecamos de no cuidar y destacar lo nuestro.

-¿Qué ha descubierto de ellos?

-He descubierto a tres grandes músicos que, sorprendentemente, tienen similitudes con otros grandes compositores como son Debussy, Falla o Mendelssohn. Arturo Dúo Vital tiene un estilo muy fallesco, muy impresionista. Sorprende cómo usa la tímbrica de la orquesta para describir lugares rurales, como los que describe en la 'Suite montañesa'. Es una música de tinte muy folk. En Jesús de Monasterio impresiona el trato que le da al violín, absolutamente brillante, y cómo la orquesta lo va acompañando. Sus partituras están escritas para que se lean fácilmente y que el violinista solista las pueda disfrutar. Y luego, en lo que respecta al concierto de guitarra de José Manuel Fernández, podríamos destacar que es absolutamente diferente a las otras dos piezas, pero con grandes aportaciones rítmicas y un gran manejo del instrumento. Es un tinte nuevo que todo el mundo debería conocer.

-¿Cómo está resultando trabajar con Miguel Trápaga y Ana María Valderrama?

-Con Ana María coincidí hace unos tres años. Yo era la directora invitada de la Orquesta Nacional de España y ella estaba como concertino. Pero como solista no había trabajado nunca con ella, ni tampoco con Miguel. Son dos personas maravillosas con un corazón enorme y brillantes músicos. Así que trabajar con ellos está resultando genial.

-¿Cómo definiría su relación con la Sinfónica de Bilbao y su evolución en los últimos años?

-Es una orquesta a la que admiro mucho por su capacidad de adaptación a los momentos duros y en la que siempre se vive muy buen ambiente. Creo que tengo 'feeling' con ellos y guardo un buen recuerdo de las tres ocasiones en las que les he dirigido. Es una orquesta en la que siempre vas en ascenso y se nota una gran diferencia desde los primeros ensayos hasta el concierto.

-Hasta hace bien poco no se veía a mujeres dirigiendo un concierto de música clásica. ¿Está mejorando la situación?

-Ha mejorado muchísimo y ya es habitual ver a mujeres directoras. Es cierto que aún somos menos, pero en los últimos años se ha dado un cambio radical y ahora mismo en todas las orquestas españolas, quitando a dos de las que no voy a decir el nombre porque me parece muy feo lo que han hecho, cuentan con mujeres directoras y lo mismo pasa con las compositoras.

-¿Qué cualidades debe de tener un buen director o una buena directora de orquesta?

-Oído, empatía con las personas, buen ritmo y capacidad de adaptación a cada situación.

-¿En qué momento profesional se encuentra?

-En un momento muy intenso y afortunadamente con bastante trabajo. Estoy volviendo a las orquestas con las que ya he trabajado y eso me hace feliz porque que vuelvan a contar contigo significa que todo ha ido bien. También acabo de presentar un proyecto en mi pueblo, Águilas, en Murcia, para ofrecer un ciclo de conciertos con orquestas jóvenes que me hace muy feliz. Además me han nombrado directora asociada de la Orquesta del Vallés por lo que voy a trabajar con ella en bastantes proyectos.

-¿Hay algún músico, compositor o algún concierto que todavía no haya dirigido y que le haría ilusión?

-Este año voy a dirigir las danzas sinfónicas de 'West Side Story' y estoy muy feliz porque tenía muchas ganas de volver a trabajar con esa obra, que ya había dirigido en banda pero no en orquesta. Me encantaría dirigir el musical de 'West Side Story', pero el musical completo, escénicamente.

-¿Qué mensaje le gustaría transmitir al público cántabro antes de levantar la batuta?

-Que gracias por venir y que van a admirar un tesoro artístico de su tierra, pero sobre todo, que sigan cuidando de sus artistas y que se fomente la posibilidad de que haya más conciertos, más orquestas y más compositores. Que se apoye un poquito más el camino para que sea más fácil disfrutar de joyas de este tipo.

- ¿Le sorprende que en Cantabria no cuente con su propia orquesta sinfónica como la que poseen otras comunidades?

-Conozco a la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (Oscan) que dirige Paula Sumillera y conozco el gran trabajo que hacen, pero no es pública. Me parece muy triste que en esta tierra en la que se han dado grandes músicos y compositores no tenga su propia orquesta.