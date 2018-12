«La poesía, al igual que las canciones, es una vomitona de sentimientos» Jimmy Barnatán, durante una de sus últimas visitas a Santander, donde hoy sábado presenta un nuevo libro / R. Ruiz El artista cántabro Jimmy Barnatán presenta hoy en la sala Black Bird, su primer poemario, titulado 'Una noche en el St. John's' ROSA RUIZ Santander Sábado, 29 diciembre 2018, 08:17

«'Una noche en el St. John's' Es un libro muy especial para mí, pues es la primera vez que me atrevo a publicar poemas y que me atrevo a combinar poesía con canciones. Así que digamos que es la primera vez que me atrevo», explica Jimmy Barnatán sobre el libro que presentará hoy, sábado, en la sala Black Bird de Santander. El cántabro, que compagina la música con la interpretación –en la actualidad tiene un papel en la serie 'Servir y proteger'– regresa a casa con uno de los trabajos que más le han ilusionado en los últimos tiempos y no sólo porque su padre, el poeta Marcos Ricardo Barnatán, le haya dicho que después de leerlo ya le puede considerar un escritor, sino porque además se trata del primer libro en lengua no inglesa que publica el sello neoyorkino Bleecker St. Books. «Tenía muchas ganas de publicar algo de poesía desde hace mucho tiempo y por diversas visicitudes de la vida y peripecias del último año me han animado a contactar con la editorial de Nueva York a la que considero un referente en poesía undergrund».

El artista cántabro reconoce que le cuesta definir cómo es su poesía. «Si soy incapaz de definir mi prosa, imagínate la poesía», afirma.

Reconoce, eso sí, haber tenido en casa un gran maestro «mi padre, aunque lamentablemente no me parezco nada a él porque es muy bueno y yo un neófito», dice.

El libro se compone en una serie de poemas mezclado con canciones. ¿En qué se diferencian unas de otras? «La escritura de un poema es más libre, por lo menos en mi caso que no me supedito ni a la rima ni a la convención de los versos. Pero sí que tienen en común que ambas son una vomitona de sentimientos». En su opinión, «ambas también podrían definirse como lo que a uno le turba o le subyuga en un momento exacto».

«Es verdad que aunque escribes una canción en inglés, como es mi caso, me encuentro más supeditado a la rima o a la musicalidad de los versos y cuando hago poemas no me gusta casi nunca que rimen. Pero sí se parecen en la cuestión pasional. En la necesidad de contar y de cantar».

La presentación también va a ser muy especial. Como el libro se compone de poemas y canciones, Barnatán ha elegido uno de sus locales fetiches en Santander, la sala Black Bird en la calle Vista Alegre, y una compañía que arropará sus palabras. Sobre el libro hablarán su madre la también escritora y periodista Rosa Pereda, y la diseñadora My Josefine. A continuación se abrirá un coloquio y como colofón, no podría faltar la música y sus inseparables The Cocooners que interpretarán algunas de esas canciones que se alternarán con la lectura de los versos a cargo del propio Barnatán.

La presentación Libro. Jimmy Barnatán presentará su primer poemario 'Una Noche en el St. John's'. Acompañantes. La diseñadora My Josefine y la periodista y escritora Rosa María Pereda Música. The Cocooners interpretará algunas de las canciones que se incluyen en el libro. Escenario y hora. Sala Black Bird en la calle Vista Alegre, Santander. Hoy, a las 21.30 horas.

Unos versos que como las canciones que escriben «cantan un poco a lo mismo». «A la gente pequeña, al personaje secundario que se esconde detrás del protagonista. A las historias mínimas, a los amores velados y a toda esa gente que teóricamente está en un segundo plano».

De 'Una Noche en el St. John's' su autor también puntualiza que la mayoría de los poemas son de reciente creación «y lo cachondo de las canciones es que no son temas que normalmente tocamos en nuestro repertorio habitual. Son temas más melódicos y menos macarras de lo que estamos acostumbrados a ofrecer», explica.

«Y si a esto le unes que las vamos a tocar en un formato acústico, con dos guitarras, bajo, percusión y voz lo que le da un toque muy de la música americana, el resultado hace que yo me sienta muy orgulloso con este libro, que es casi como un hijo muy recién nacido. Además el resultado, lo que se va a ver en esta sala es algo muy cachondo porque también le damos la vuelta a muchos de los temas populares».

Otro de los alicientes de la presentación, según explica, es que el concierto de hoy se va a grabar y pasará a formar parte de su próximo disco, el séptimo, junto a otra grabación que se llevó a cabo el pasado día 15 en Madrid, en el mítico St. John's que da título la poemario.

¿Qué tiene este local madrileño para que Barnatán lo haya elegido como hilo conductor de su poemario? «Es un bar mítico con una historia apabullante. Fue refugio de republicanos durante la guerra y la toma de Madrid. En los 50 se convirtió en un sitio de travestis muy divertido y posteriormente en el sitio de encuentro de toda la oligarquía y nobleza madrileña y castellana. Pero quizás lo que a mí más interesa es su historia moderna y es que, después de veinte años de estar cerrado, tapiado. Carlos, su actual propietario, se atreve a reabrirlo y convertirlo en un sitio de referencia en cuanto a la coctelería y a la música. Uno sabe que cualquier día, de lunes a lunes, puede llegar a allí y encontrarse con una música maravillosa y una parroquia rara, extraña que añoran, como los personajes que aparecen en mi libro. Por lo que me pareció el lugar idóneo para ubicar tanto mis poemas como mis canciones».

El libro, una edición muy exclusiva y limitada, sólo se venderá en las presentaciones.