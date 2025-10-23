El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La banda valenciana. Juan Pérez Fajardo
DMúsica

«Preferimos que nos llamen por nuestro trabajo a contactar con un productor a puerta fría»

La banda valenciana Santero y Los Muchachos actúa este viernes en Escenario Santander dentro de la gira de presentación 'Una Noche en Les Arts'

Paula Díaz

Paula Díaz

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:09

Comenta

El rock reposado que ha definido a Santero y Los Muchachos desde aquel primer EP, inaccesible en plataformas digitales, volverá a sonar este viernes en ... Santander. Será el último concierto de la gira «con este guion y nuestra barra de bar sobre el escenario», como apunta su frontman, Miguel Ángel Escrivá, un motivo más —si hacía falta alguno— para no perderse a estos cinco tipos en directo. Con un nuevo disco previsto para 2026, el grupo continúa explorando la vida, la calle y ese pulso compartido que se enciende cada vez que pisan el escenario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  2. 2

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  3. 3

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  4. 4

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  5. 5

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  6. 6

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  7. 7

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  8. 8

    Revilla se suma a la campaña para repatriar al vecino de Astillero enfermo en Vietnam: «Hay que hacer que vuelva a casa con su perrita»
  9. 9

    Un cántabro que vino de Marruecos
  10. 10

    La gripe aparece «antes de tiempo» y se añade al cóctel de infecciones respiratorias del otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Preferimos que nos llamen por nuestro trabajo a contactar con un productor a puerta fría»

«Preferimos que nos llamen por nuestro trabajo a contactar con un productor a puerta fría»