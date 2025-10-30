Escenario Santander recibe este fin de semana a Sexy Zebras y The Rubinoos

Rosa M. Ruiz Santander Jueves, 30 de octubre 2025, 15:06 Comenta Compartir

Con una programación que combina diversión, nostalgia televisiva, rock nacional y el power pop internacional, Escenario Santander propone tres noches de conciertos con tres citas muy distintas, pensadas para públicos de todas las edades, con un denominador común: la energía y el directo. La primera de ellas será mañana viernes, desde las 17.00 horas. El espacio se transformará en plató ficticio para acoger a Loco Bongo edición Halloween, una fiesta inspirada en los programas de televisión de los años noventa. Conducida por Xenon Spain y los Hermanos Cicuta, la propuesta mezcla humor, música, baile y participación del público en una tarde-noche de auténtica locura. No faltarán los juegos, sorteos, disfraces y premios que se sucederán en una experiencia pensada para celebrar Halloween de una manera diferente: desenfadada, nostálgica y muy divertida.

De Madrid a California

El sábado será el turno del rock más enérgico con el concierto de Sexy Zebras, la banda madrileña que desde el barrio de Hortaleza ha conquistado escenarios de todo el país y del extranjero con su estilo directo y sin concesiones. Abanderados del rock más internacional en castellano, el grupo ya creado su propio sello y ha logrado hacerse un hueco que no deja de crecer al margen de cualquier escena indie del panorama español. Con más de 300 actuaciones a sus espaldas y presencia habitual en festivales como Dcode o Arenal Sound, el trío ofrecerá en Santander un repaso por su carrera y los temas de su último trabajo, siempre fieles a su sonido potente y rebelde y también interpretarán algunos de los temas de su último disco 'Bravo', editado en marzo de este mismo año. La apertura de puertas será a las 20.30 horas.

La programación culminará el domingo con una cita –también a partir de las 20.30 horas– que desde Escenario Santander definen como «de auténtico lujo» dentro del ciclo Rock Nights. Desde California llegarán a la capital cántabra The Rubinoos, una de las bandas más emblemáticas del power pop, admirados por figuras como Mick Jagger y compañeros de generación de grupos míticos de los setenta. Con clásicos como 'I Wanna Be Your Boyfriend' o 'I Think We're Alone Now', el grupo ofrecerá un concierto cargado de melodías luminosas y espíritu juvenil.

No estarán solos en el Escenario, como artista invitada actuará Vibeke Saugestad, y la noche se completará con sesiones de DJ que recuperarán los grandes éxitos de la época.