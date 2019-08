El FIS abre 'La caja de los juguetes', un cuento musical de ternura y humor La compañía Etcétera y sus títeres reinterpretan el clásico de Debussy en un espectáculo, que utiliza objetos, sombras, proyecciones, un pianista y una actriz GUILLERMO BALBONA Santander Viernes, 23 agosto 2019, 07:27

Concebido como un cuento musical pleno de ternura y humor, el espectáculo está basado en la obra del genial compositor Claude Debussy. Es 'La caja de juguetes' y su artífice, Etcétera.

La prestigiosa compañía infantil recala en el FIS con su paradigmático espectáculo creado a partir de 'La boîte à joujoux' de Debussy y André Hellé; más 'The children's corner y The Little negro'. Las cajas de juguetes son como las ciudades y quienes viven en ellas sienten y padecen como las personas… Una muñeca de trapo, bailarina, despierta a medianoche e invita a bailar a todos los juguetes que viven con ella dentro la caja. Sobre el escenario, un pianista, una actriz, cuatro titiriteros y numerosas marionetas; todo esto acompañado de proyecciones de vídeo y una gran cantidad de juguetes animados.

Como en otras creaciones de la compañía, en este montaje también se utiliza el recurso de una historia dentro de otra, en este caso la de una acomodadora del teatro que recibe al público y comienza a contarle sobre los detalles del edificio. Títeres, objetos, sombras, todo se pone al servicio de una obra musical de referencia en las composiciones del siglo XX y y ofrecen una versión contemporánea para los niños y las niñas de hoy con dramaturgia, diseño escénico, vídeos y puesta en escena de Enrique Lanz. Una constante en el trabajo de Etcétera es el espacio, de modo que los decorados y los títeres albergan numerosos trucos, «sencillos pero eficaces, de forma que nada es lo que parece y todo se transforma mágicamente ante los espectadores. Las cajas, previamente tapadas, se van desvelando poco a poco ante la mirada del público».

Agenda uHoy. Ciclo en familia Sala Pereda ·19.00 horas. 'La caja de juguetes'. Compañía Etcétera. Espectáculo creado a partir de La boîte à joujoux de Claude Debussy y André Hellé; The children's corner y The Little negro de Claude Debussy. uMarcos Históricos. Observatorio del Arte · Barrio Estorriguera, Arnuero, 19:00 y 20.30 horas. Laboratorio Klem. 'Transmutare'. uMañana. Palacio de Festivales · Saal Argenta. 20.30 horsas. Ballet Flamenco de Andalucía. 'Naturalmente flamenco'.

Los juguetes son títeres que responden a técnicas diferentes. Están diseñados a partir de juguetes reales de los años 20 y 30 del pasado siglo. Y diversas proyecciones de vídeo se empastan con la escenografía. En el espectáculo hay guiños a la propia historia del teatro.

Las piezas de Etcétera, como resalta su director, tienen siempre un importante sustrato cultural relacionado con la música clásica, pero lo más importante es que ninguno de sus espectáculos se parece al anterior en estética y técnica y que su renovación es permanente. Los éxitos de la compañía han allanado el camino a otras que siguen sus pasos, convirtiéndose además en escuela y cantera de titiriteros y agrupaciones en Granada. El Ministerio de Cultura le concedió en 2014 el Premio Nacional de Artes para la Infancia y la Juventud.

La representación de 'La Caja de los Juguetes', que se ha programado en el ámbito del Ciclo en Familia, supone en definitiva la traslación de una obra musical de referencia en el siglo XX al mundo de nuestro tiempo. La sesión se celebra en la Sala Pereda

. La compañía Etcétera, fundada en 1981 en Granada por Lanz y Fabiola Garrido, es un referente dentro del teatro contemporáneo español. Ha estrenado espectáculos como 'Pedro y el lobo' (1997) y 'El sastrecillo valiente' (2013).

Creaciones que han sido representadas en festivales de títeres y música de una treintena de países, entre los que se incluyen los de mayor renombre de la escena española. Destaca la colaboración de Etcétera con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona durante doce temporadas (286 representaciones), y con el Teatro Real de Madrid.

Laboratorio Klem

Laboratorio Klem ofrece hoy su segundo concierto del FISen Arnuero. En colaboración con el Ayuntamiento, la formación continuará experimentando 'Transmutare', su proyecto en torno a los sonidos de la naturaleza, esta vez en el Observatorio del Arte. Tras su actuación del lunes en la Casa de Mareas de Soano, hoy presentará su nueva creación: 'Transmutare II. Canto de las piedras'.

En esta ocasión, Klem ofrece dos sesiones del mismo concierto para atender toda la demanda y compensar el reducido aforo de la sala.