Las Guerreras K-Pop anuncian un segundo show en Santander

Tras agotar las entradas para la primera función, el día 21 de diciembre, añaden un segundo pase la misma jornada, dentro del Ballena Sound

DMúsica * Martes, 18 de noviembre 2025, 14:54

La fiebre por las Guerreras K-Pop continúa creciendo en Cantabria. Su nombre en el cartel del Ballena Sound fue celebrado por los seguidores de la banda. Tanto es así que la sesión programada en el Palacio de Deportes de Santander el 21 de diciembre a las 18.00 horas ha agotado todas sus entradas en tiempo récord, evidenciando el gran interés que despierta este espectáculo inspirado en el fenómeno K-Pop.

Ante la enorme demanda, la organización anuncia la apertura de una nueva función, la misma jornada, a las 20.30 horas, en el mismo recinto. Esta segunda oportunidad permitirá a más seguidores disfrutar de un show vibrante, con coreografías de alto impacto y toda la energía característica de las Guerreras.

La organización celebra la impresionante respuesta del público y recomienda adquirir las entradas cuanto antes para evitar un segundo sold out. Las localidades ya están disponibles en ballenasound.com.

Junto a la actuación de las Guerreras, están previstos los conciertos de La La Love You, Marlena y Jiménez con Jota (día 19); Ara Malikian (día 20); así como La Gran Fiesta de los Años 80 y 90 (día 26) y Morbo Christmas Edition (día 27) y DJ Symphonic (Día 28).