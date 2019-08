El dúo Igudesman&Joo pone la nota de humor en la programación del FIS 07:38 Los músicos comparten el sueño de hacer llegar la música clásica a un público más amplio y juvenil DMÚSICA * Miércoles, 14 agosto 2019, 07:45

El dúo Igudesman&Joo presentará este miércoles, 14 de agosto, en el Festival Internacional de Santander 'A Little Nightmare Music', un espectáculo que combina música clásica, comedia y cultura popular. El dúo, capaz de hacer reír a músicos profesionales y espectadores de todas las edades, comparte el sueño de hacer llegar la música clásica a un público más amplio y juvenil. La actuación, que propone un novedoso enfoque en la programación del FIS, comenzará a las 20.30 horas en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria.

Aleksey Igudesman (violín) y Hyung-ki Joo (piano) son dos músicos que han conquistado al público de todo el mundo con sus espectáculos teatrales. Sus vídeos en YouTube acumulan más de 35 millones visitas, y el dúo ha aparecido en las televisiones de numerosos países. Pero su particular visión de la música clásica también ha cosechado buenas críticas de otros músicos y de la prensa especializada. Muchos grandes nombres de la música clásica, como Emanuel Ax, Joshua Bell, Janine Jansen, Gidon Kremer, Mischa Maisky, Viktoria Mullova y Julian Rachlin han participado con ellos en algunos de sus números musicales.

Aunque sus espectáculos combinan la comedia con la música clásica, el dúo utiliza el humor como canal de comunicación alternativo con el público, pero con el máximo respeto hacia la música que tocan: «Las obras maestras de los grandes compositores son importantes y requieren un profundo respeto. Nunca nos reímos de la música, nos reímos con la música y bromeamos sobre la seriedad con que los músicos nos tomamos nuestro trabajo. ¡Pero la música sigue siendo la número uno para nosotros! Y créeme, a Mozart le gustaba una buena broma. A Brahms no tanto, pero a Mozart sí», explican con el sentido del humor que les caracteriza.

En su empeño por difundir la música clásica, Igudesman&Joo cuentan con su propio taller musical llamado '8 To 88 - Musical Education for Children of All Ages', que desarrollan en universidades y escuelas de música de todo el mundo para inspirar a los alumnos a abrir nuevos caminos en sus propias andaduras musicales.