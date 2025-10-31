El primer Ballena Sound trae a Santander a La La Love You, Marlena y el musical de Las Guerreras K-Pop

P. G. R. Santander Viernes, 31 de octubre 2025, 11:56 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

Santander estrena nuevo ciclo musical para estas navidades: el Ballena Sound. Se celebrará en el Palacio de Deportes de Santander del 19 al 30 de diciembre con una programación diversa y para todos los públicos, reuniendo a grandes artistas nacionales e internacionales junto a producciones familiares, fiestas temáticas y espectáculos de vanguardia que harán de este evento una cita imprescindible en la agenda cultural de Cantabria.

Entre los protagonistas de esta primera edición destacan nombres como Ara Malikian, Marlena o La La Love You, una de las bandas más potentes del indie nacional.

Viernes 19 de diciembre La La Love You y Marlena

La primera edición del Ballena Sound, promovida por El Diario Montañés con la organización del nuevo festival, trae a la capital cántabra a La La Love You y Marlena, dos de los mayores exponentes del indie-pop español actual. Ambos proyectos representan la nueva ola de bandas que han sabido conectar con públicos de todas las generaciones gracias a sus letras honestas, su frescura y una energía arrolladora sobre el escenario.

La La Love You, ganadores del Premio MTV EMA a Mejor Artista Español y del Disco de Platino por su hit El fin del mundo, se han consolidado como uno de los fenómenos más importantes del panorama alternativo. Su paso por Ballena Sound promete un directo cargado de himnos generacionales, guitarras eléctricas y buen humor.

Por su parte, Marlena, el dúo formado por Ana Legazpi y Carol Moyano, continúa su meteórico ascenso tras el éxito de canciones como Me sabe mal, Gitana o Muñequita de cristal. Con su mezcla de sensibilidad pop y actitud indie, el grupo madrileño se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la música española contemporánea.

La cita con ambas bandas será el viernes 19 de diciembre.

Sábado 20 de diciembre Ara Malikian

Al día siguiente, el 20 de diciembre, el inconfundible violinista Ara Malikian será uno de los grandes protagonistas del Palacio de Deportes. Con su carisma, talento y una trayectoria internacional que abarca escenarios de todo el mundo, Malikian ofrecerá un concierto cargado de intensidad, humor y emoción. Su propuesta, que fusiona la música clásica con influencias del rock, el pop y las sonoridades del Mediterráneo, promete una experiencia única que trasciende géneros y conecta con el público de todas las edades. Cada una de sus actuaciones es una celebración de la vida y la música, una invitación a dejarse llevar por la pasión y la energía que solo él sabe transmitir.

Domingo 21 y martes 30 de diciembre Para toda la familia

El espíritu navideño estará muy presente en el Ballena Sound gracias a producciones familiares de gran formato como 'Coco, el musical', una adaptación llena de color, música y emoción inspirada en la famosa película de Disney y Pixar; o 'Las Guerreras K-Pop', un espectáculo vibrante que combina danza, audiovisuales y los ritmos más actuales del fenómeno musical coreano.

Ambos montajes prometen convertirse en una de las propuestas familiares más esperadas de las navidades en Santander, ofreciendo una experiencia inmersiva para grandes y pequeños.

Viernes 26 y sábado 27 de diciembre Fiestas temáticas

El ciclo incluirá además fiestas únicas que pondrán a bailar a toda la ciudad. La explosiva 'Morbo (Christmas Edition)' ofrecerá una noche de ritmo, color y espectáculo; mientras que 'La Gran Fiesta de los 80's y 90's' reunirá los grandes himnos de dos décadas inolvidables para revivir la magia de la música pop y dance en una celebración por todo lo alto.

Sábado 27 de diciembre Lo sinfónico y electrónico

Uno de los grandes atractivos del Ballena Sound será la propuesta innovadora que une el poder de una orquesta sinfónica en directo con la energía de un DJ para reinterpretar los grandes éxitos del pop y la música electrónica. Esta experiencia sonora transforma la música orquestal en una explosión de ritmo, emoción y diversión, demostrando que los clásicos y los hits contemporáneos pueden alcanzar nuevas dimensiones cuando se visten con la riqueza instrumental de una formación sinfónica.

En esta cita especial, DJ Symphonic compartirá escenario con la prestigiosa Royal Film Concert Orchestra (RFCO), una orquesta formada por más de 60 músicos pertenecientes a algunas de las mejores formaciones y escuelas europeas. Integrada en 'Excelentia', la RFCO destaca por su versatilidad, interpretando tanto repertorio clásico como bandas sonoras y música moderna, y se ha consolidado como un referente en la interpretación de música de cine en directo en los principales escenarios de Europa.

Juntos, DJ Symphonic y la Royal Film Concert Orchestra ofrecerán una experiencia única que fusiona lo sinfónico y lo electrónico en un espectáculo visual y sonoro que invita a redescubrir la música desde una nueva perspectiva: intensa, vibrante y absolutamente inolvidable.

Con esta programación, el Palacio de Deportes de Santander se transformará durante el mes de diciembre en un gran punto de encuentro para disfrutar de la música y el entretenimiento en todas sus formas.

Las entradas para el Ballena Sound se pondrán a la venta el próximo martes, 4 de noviembre, en www.ballenasound.com.

Ballena Sound cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Cantabria a través de Cantabria Infinita y del Ayuntamiento de Santander, cuya colaboración ha sido fundamental para hacer posible este nuevo ciclo musical.