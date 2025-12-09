DMúsica * Martes, 9 de diciembre 2025, 13:48 Comenta Compartir

Los abonos para el Santander Music 2026 ya están oficialmente a la venta a través de la web www.santandermusic.es y la respuesta al cartel, no se ha hecho esperar. En apenas unos minutos se ha agotado la oferta de lanzamiento. Pero que no cunda el pánico, aún quedan opciones.

Tras haber presentado recientemente un cartel con grandes nombres como Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Rusowsky y Siloé, máximos protagonistas de un año el festival se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto.

La edición de 2026 también contará con Sanguijuelas del Guadiana y Pignoise, dos proyectos que aportarán personalidad, energía y un sello propio al festival. Junto a ellos, encontramos a Carlos Ares y Xoel López, dos artistas que representan la amplitud creativa y emocional de la música en español, cada uno desde su estilo y trayectoria.

El cartel se completa con una selección cuidada de artistas que refuerzan la identidad diversa del festival: La Paloma, Los Punsetes, Hoonine, Rata, Coolnenas, Toldos Verdes, La URSS y Las Ketchup formarán parte de una programación que combina nuevas tendencias, propuestas consolidadas y sonidos que abarcan desde el indie y el pop hasta el punk, la electrónica y la música más festiva. La organización recuerda que todavía quedan artistas por confirmar, que se anunciarán próximamente.