Seis hits que sonarán en Torrelavega Soundcity El festival cántabro se ha consolidado como uno de los eventos musicales más interesantes de nuestra región

Los Planetas son una pieza clave en el panorama musical alternativo y en sus más de veinticinco años de trayectoria se han convertido en un grupo de culto en nuestro país. Son el plato estrella del festival Torrelavega Soundcity, que comienza este jueves en la Plaza de la Llama de la capital del Besaya, y en el que también actuarán otras propuestas nacionales de referencia como Airbag.

En total, serán diez bandas y dos DJ repartidos en tres días de conciertos gratuitos, con barras a precios razonables y una apuesta clara por promover la cultura regional, con dos proyectos claves de Cantabria en el cartel —como son Los DelTonos y Templeton— y una de las formaciones emergentes que más se está moviendo en los últimos meses, Ojo Pipa.

Los Planetas 'Un buen día'

La formación granadina es un estandarte del rock alternativo en nuestro país, tiene legiones de seguidores y no ha dejado de reinventarse con cada nuevo lanzamiento. En su discografía encontramos himnos como 'Un buen día', un tema de desamor con una letra sencilla, que sin embargo consigue sobrecoger y se ha convertido en una canción imprescindible en sus conciertos.

Los Punsetes 'Una persona sospechosa'

La banda madrileña ha conseguido hacerse un nombre en nuestro país facturando canciones rabiosas con letras mordaces. Después del verano verá la luz el sexto álbum de su carrera —'Aniquilación'—, del que ya conocemos dos adelantos y donde destaca el tema 'Una persona sospechosa', que cuenta en su letra con frases como «Dime que no te drogas, que no te pones trompa» y «Dime que nunca has copiado, que nunca has engañado a tu pareja».

Templeton 'Los días'

La formación torrelaveguense sorprendió hace siete años con la publicación de una balada de corte acústico con una preciosa melodía, que rescata el pop de los años setenta y tiene una letra que asusta. Templeton ha publicado cuatro discos desde que hace una década asaltara el panorama musical de nuestro país, pero en los últimos tiempos se prodiga muy poco sobre los escenarios. Su concierto en casa es una oportunidad única para volver a ver a sus componentes juntos.

Airbag 'El centro del mundo'

La banda malagueña lleva más de dos décadas de carrera llevando sus divertidas canciones de punk rock por los escenarios nacionales, y no ha dejado de sorprender con cada nuevo lanzamiento. Se encuentran en su mejor momento. 'Cementerio indie' —publicado en febrero— es uno de los grandes álbumes nacionales del año, gracias a temas como 'Eleven y Mike' y 'El centro del mundo'.

Los Deltonos 'Soy un hombre enfermo'

Arrancaron hace más de treinta años en Muriedas y no han dejado de recorrer España ni publicar nuevos trabajos desde entonces. El grupo se encuentra presentando el undécimo álbum de su carrera —con canciones recomendables como 'Ahora'—, pero en el Soundcity también podrán escucharse himnos del rock clásico nacional como 'Soy un hombre nfermo', tema que daba título a su primer trabajo y a su club de fans.

Joe Crepúsculo 'Mi fábrica de baile'

El artista catalán firma canciones de pop electrónico aptas para una verbena y acumula una pequeña legión de fanáticos. Su música está llena de teclados y programaciones, y tiene elementos de la música tecno, influencias cañís e incluso ritmos latinos. 'Mi fábrica de baile' es uno de los temas con los que Joe Crepúsculo consigue que el público de sus conciertos se desmelene.