El flamenco de Vicente Amigo y el 50 aniversario de Burning, en Santander

Música con perfiles veteranos, nuevas voces, talento local y sonidos llegados desde el otro lado del charco en la agenda del fin de semana. Esta ... noche 14 Cuerdas cierra su mes de conciertos semanales dedicados a The Police en la sala BNS con invitados especiales a las 21.00 horas y Siloé lleva el final de su gira 'Santa Trinidad' a la sala Kaya (22.00 horas).

Mañana Rafa Sánchez ofrecerá en Casyc (19.30 horas) un recorrido cronológico por las canciones más icónicas de La Unión, ilustradas por sus vivencias durante los treinta y seis años que estuvo vigente la banda.

Vicente Amigo, uno de los grandes referentes de la guitarra flamenca a nivel mundial, llega al Palacio de Festivales de Cantabria (19.30 horas) con su nueva gira 'Andenes del tiempo', disco que presentó el pasado año.

A la misma hora, en el Centro Cívico Juan de Santander, la Banda Municipal ofrecerá el concierto 'Costumbres británicas' y media hora después, el Club de Regatas acogerá la XIV Velada Romántica de Bolero, organizada por la asociación cultural ProBoCa.

En el Centro Cultural Eureka, nueva Electronic Free Style Session como cada primer viernes de mes a cargo de Dj Ganzo (20.00 horas). La calle del Sol tendrá en El Almacén de Little Bobby a Principles of Joy con una baño de sonidos de soul presentando su tercer disco, 'It´s soul that counts' y en el Bar Rvbicón a los burgaleses El Nido, presentando su nuevo trabajo, 'La Constancia'. Una cita que tendrá segunda entrega el sábado. Ambos conciertos son a las 20.30 horas.

La Mala Hierba volverá a volar en bandada en el Café de las Artes (20.30 horas) juntando a compañeros de otras formaciones para tocar juntos uniendo la música, la literatura y las aves.

Y otra banda cántabra, Leona, presentará en directo en la sala Rock Beer the New (21.00 horas) su nuevo disco, 'La carrera de la rata', en un concierto en el que contarán con Alex Tyché y Compañeras de Piso.

En Escenario Santander, el sonido irreverente y veterano, pues arrancaron en 2004, de Lendakaris Muertos (21.00 horas).

La sala Kaya recibe al rapero Juancho Marqués (22.30 horas) y su propuesta de ego trip y la sala Niágara celebra diez años de Trutz con Oxigeno, Yahaira, Systema y Kersön, a partir de las 00.30 horas.

La agenda musical del sábado comienza temprano (13.00 horas), con Smooth Beans presentando en concierto acústico en Discos Cucos su nuevo single 'Amor', producido por Roberto Sánchez.

El Temporal pone en diálogo la música y la literatura en Naara Estudio con el violonchelista Alexander Osokin y la pianista Lisa Tomchuk mano a mano, y Eli Tolaretxipi poniendo su voz a varios poemas en los interludios. A las 20.00 horas.

La noche del sábado comienza en Rock Beer The New con el punk de Breaking Tag, desde Francia, y Kruela, mientras que en la sala Niágara será el tributo a las bandas más destacadas del panorama indie lo que centre la programación (22.00 horas) y Fernando Gálvez Gómez, más conocido como Yung Beef, lleve su propuesta a la sala Kaya a la medianoche.

En Escenario Santander, cifra redonda para una de las bandas de toda la vida; Burning recala con la gira de su 50 aniversario (20.30 horas). Los del barrio madrileño de La Elipa estarán acompañados por The Mercury Riots.

Y para terminar el fin de semana, ya el domingo, un tú a tú en el Rvbicón con El Niño de la Hipoteca y Guiu Cortés (20.15 horas). Presentan un nuevo show que aúna la música, el humor, un juego de mesa y un combate de kárate. Un show en el que, mediante un juego, el público y el cantante decidirán qué sucederá en cada momento.

A El Almacén de Little Bobby llega el domingo (20.30 horas) Lilly Hiatt junto a su banda al completo para presentar su último álbum, 'Forever', producido junto su pareja, Coley Hinson en su estudio casero.