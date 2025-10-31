El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El jazz de Peter Beets, eje del doble concierto, hoy, del ciclo 'Música Abierta' del Centro Botín

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

El reconocido pianista Peter Beets lleva hoy al auditorio del Centro Botín el jazz vibrante de su banda. Acompañado por Steve Zwanink al contrabajo y Sander Smeets a la batería, interpretará un repertorio inspirado en los grandes maestros del jazz estadounidense, con guiños a Oscar Peterson, Bill Evans y otros grandes referentes del género. Reconocido internacionalmente, ha actuado en festivales de todo el mundo y compartido escenario con Chick Corea, Wynton Marsalis o Toots Thielemans. Cuenta con una extensa discografía y prestigiosos galardones como el Prix Martial Solal en Francia o el Concours de Solistes de Jazz en Mónaco.

Con una trayectoria internacional y un estilo inconfundible, protagoniza esta nueva entrega del ciclo 'Música Abierta'. Considerado uno de los grandes nombres del jazz europeo, el pianista holandés ofrece un doble concierto en el auditorio (a las 19.00 y 21.00 horas). Beets desplegará su característico estilo, que combina lirismo, swing y una poderosa energía rítmica. Nacido en La Haya y formado en el Conservatorio de Róterdam, Beets comenzó a tocar el piano a los seis años. También ha actuado en escenarios de referencia a nivel internacional, consolidando un prestigio que lo sitúa entre los pianistas más destacados de su generación. Además de su trayectoria como intérprete, Beets ha desarrollado una prolífica carrera discográfica como líder, con álbumes destacados como New York Trio, Live at the Concertgebouw, Portrait of Peterson, Beets meets Rosenberg, Chopin meets the Blues y Our Love is Here to Stay.

En ellos combina «composiciones propias y reinterpretaciones personales». Su música, reconocida tanto por la crítica como por el público, le ha valido prestigiosos galardones internacionales, como el Princess Christina Award, concurso nacional holandés de música (clásica, jazz y composición) para jóvenes talentos, el Prix Martial Solal en Francia y el Concours de Solistes de Jazz en Mónaco.

