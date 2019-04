Los Barones remontan el vuelo Dos de los componentes de Barón Rojo comienzan nueva etapa con dos conciertos en Madrid y Barcelona DMÚSICA * Jueves, 4 abril 2019, 10:21

Remontar el vuelo para dos de los componentes originales del afamado grupo de rock Barón Rojo parece una tarea sencilla.

José Luis Campuzano 'Sherpa' como bajista y voz junto a 'Hermes' Calabria a la batería, arrancan motores para comenzar su nueva aventura, bajo el nombre de Los Barones.

Acompañados de Marcelo Valdés y Sergio Rivas a las guitarras completan una banda dispuesta a defender su legado musical y derechos adquiridos.

Este emocionante viaje tendrá como destinos Madrid y Barcelona el próximo mes de junio cuyos conciertos saldrán a la venta el 8 de abril.

Siendo la música la razón principal del vuelo, harán un gran repaso por la época en Barón Rojo y además rescatarán temas nunca tocados en directo, como 'Paraíso terrenal', 'Por vez primera', 'No ver, no hablar, no oír'… y también presentarán nuevo material que se prevé con gran fuerza al leer el título del primer single 'Vive Hoy'.

Si quieres viajar junto a «Los Barones» en su próxima travesía, sígueles en redes sociales y entérate de todo.