Disco Red Beard publica 'Dakota' Lanzamientos La banda de rock sureño lanza su cuarto trabajo discográfico cuya gira de presentación les llevará a Estados Unidos PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Miércoles, 26 septiembre 2018, 19:42

Es posible sonar a Americana music desde las Canarias. Así lo demuestran una vez más Red Beard que se han ido haciendo un hueco en el panorama nacional a base de guitarras rasgadas y botas de cuero como seña de identidad.

Después de firmar con la editorial multinacional Peermusic, fundada por Ralph S. Peer en 1928, lanzan su cuarto álbum titulado 'Dakota'. La banda endurece el sonido que los ha acompañado desde su inicio, con un álbum que está más cerca del rock y del rock sureño que los dos anteriores.

Los primeros tres álbumes, 'Nobody's Gonna Bring me Down vol. I', 'Vol.II' y 'All or Nothing' marcaron una primera etapa de actividad en la historia de Red Beard. Después de una intensa gira Nacional e Internacional durante 2015, 2016 y 2017, ahora están centrados en el nuevo trabajo que presentarán en una extensaa gira que los llevará por toda Europa y Estados Unidos. De momento, la primera fecha, será el 22 de noviembre en Bilbao (Kafe Antzokia).