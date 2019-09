Hugo Selles presenta el nuevo disco de su proyecto 'Psychic Equalizer' El álbum, que estará disponible a partir del lunes 16, se dará a conocer en una fiesta que tendrá lugar este sábado en La Maleta de Luz ROSA RUIZ Santander Lunes, 9 septiembre 2019, 07:55

El pianista y compositor cántabro Hugo Selles lanzará el próximo lunes un nuevo disco de su proyecto 'Psychic Equalizer', un disco que lleva por título 'The Sixth Extinction' y del que ya ha presentado dos adelantos a modo de single. El disco se podrá adquirir desde el lunes, pero este sábado, a las 19.00 horas, los que lo deseen podrán asistir a una 'fiesta de prelanzamiento' que tendrá lugar en La Maleta de Luz (Bajada del Caleruco, nº13) en la que el músico explicará su proyecto y también habrá proyecciones de los videoclip.

Psychic Equalizer es un proyecto fusión de estilos que el músico cántabro comenzó en solitario a finales de 2011. Tras varios años de evolución y desarrollo, ese trabajo se desarrolla ahora en una banda formada por cinco músicos: la cantante y multi-instrumentalista australiana India Hooi, el guitarrista colombiano Carlos Barragán, el batería danés Morten Skøtt y los dos teclistas cántabros Adrián Ubiaga y el propio Hugo Selles.

Aunque manteniendo el eclecticismo por el que se caracteriza Psychic Equalizer – el ecualizador psíquico– la banda apuesta por adentrarse de lleno en el mundo del rock progresivo, con tintes de metal y pop.

'The Sixth Extinction', el cuarto trabajo de estudio de Psychic Equalizer y aborda «la complicada situación en la que nos encontramos hoy en día» tal y como explica el música. «Habla de la sexta extinción en masa de la biodiversidad en nuestro planeta, generada por la descontrolada actividad humana, es ya un hecho constatado por la comunidad científica internacional y por diversas agrupaciones ecologistas o incluso ciudadanos de a pie. Las consecuencias, de no actuarse con la celeridad necesaria, podrían acarrear no sólo un desastre natural sin precedentes, sino el fin de la propia especie humana».

El primero de los singles adelanto de este álbum 'Lonely Soul', que incluye entre sus colaboraciones la de la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria se presentó el pasado mes de junio. Codirigido por el propio Hugo Selles y el cineasta Edgar Robles. La canción fue compuesta por este músico hace ya más de diez años durante una difícil etapa de su vida y habla sobre cómo una persona toma la decisión de suicidarse.

El segundo videoclip acaba de ver la luz.