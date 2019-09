Jenny & The Mecxicats y el Kanka publican 'Bailando con las farolas' Novedades El tema es uno de los diez cortes de la banda, que verá la luz el 11 de octubre DM . Santander Sábado, 14 septiembre 2019, 16:42

Jenny and The Mexicats y El Kanka se conocen desde hace unos cuantos años. «Su música siempre ha formado parte de nuestras giras interminables y es inseparable de nuestros viajes». La primera visita de El Kanka a México dio a luz el primer fruto (musical) de esta amistad: 'Querría Ft. The Mexicats' , una colaboración «allende los mares» que cuenta sus reproducciones por millones.

Un viaje de ida y vuelta, como no podía ser de otra forma, que en esta ocasión llevó a Jenny and The Mexicats a cruzar el Atlántico para escribir el siguiente capítulo de esta «familia» de músicos que cada vez que se reencuentra hace magia.

«Cuando escribimos 'Bailando con las farolas' supimos desde el principio que sería una gran idea que él la cantara. Estaba de gira en la Ciudad de México, vino al estudio y en cuestión de minutos le dio magia a la canción. Cuando vinimos de gira a España este verano rodamos un vídeo tocando el tema en directo. Después nos fuimos de marcha por Madrid para celebrarlo.»

El resultado es una canción que rebosa el buen rollo fruto de la perfecta sintonía entre sus intérpretes. 'Bailando con las farolas' es uno de los diez cortes de 'Fiesta Ancestral', cuarto larga duración de la banda, que se publica el 11 de octubre.

El disco fue grabado entre 2018 y 2019 a medio camino entre Los Cabos y los míticos Estudios Valenzo de Ciudad de México, que ya firmaron los trabajos previos de la banda.

Esta aventura ha llevado al grupo, una vez más, a dejarse llevar para evolucionar y explorar su propia voz sin cerrar puertas. En el trabajo resultante tiene cabida desde un tributo a Selena, la reina del tex-mex, a una colaboración con Vetusta Morla en 'El Telón' o un recorrido a través de diferentes ritmos latinos e idiomas.