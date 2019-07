The Kinks reeditan 'Arthur o El Declive Y Caída Del Imperio Británico' En plena crisis del Brexit la banda británica conmemora el 50 aniversario del álbum que estará a la venta el 25 de octubre e incluirá 31 canciones inéditas DMÚSICA * Miércoles, 31 julio 2019, 09:42

Conmemorando el 50 Aniversario, The Kinks anuncia hoy el lanzamiento especial de su álbum 'Arthur Or The Decline And Fall Of The British Empire' ('Arthur o el Declive y caída del Impero Británico') disponible desde del 25 de Octubre por BMG.

Como anticipo llega el tema inédito 'The Future', que canta Ray Davies junto al prestigioso coro The Doo Wop. Esta es una de las 31 canciones inéditas que contendrá la Deluxe Box Set de 'Arthur'

Este séptimo álbum de The Kinks es uno de sus mejores discos. Un ejemplo casi perfecto de la increíble capacidad narrativa de Ray Davies y que significó toda una innovación en 1969.

Rolling Stone (1979) publicó aquel año: «'Arthur' es una obra maestra en todos los niveles. El logro supremo de The Kinks y el mejor álbum británico de 1969». Por su parte, la revista Melody Maker se mostró entusiasmada y comentaba «El mejor momento de Ray Davies ... maravillosamente británica hasta la médula »

El repertorio incluye 31 canciones totalmente inéditas y 28 versiones nunca publicadas antes. Incluyen también versiones de 2019 recién remasterizadas, versiones individuales mono y estéreo, caras B, mezclas alternativas, ensayos descartados, mezclas de la BBC y el álbum solista «perdido» de Dave Davies, que también incluye canciones extras.

También se ha incluido un libro de 68 páginas, con extensos artículos de expertos de renombre mundial sobre The Kinks, el original descartado de «Arthur» co-guionizado por Julian Mitchell y el diseñador de portadas Bob Lawrie. También hay nuevas entrevistas con Ray Davies, Dave Davies y Mick Avory, así como fotos de la banda, portada internacional de lanzamiento original y mucha memoralia.

También se pueden encontrar cuatro singles de 7 « (pulgadas) del disco: 'Drivin', 'Victoria', 'Shangri-La' y 'Hold My Hand'. Todos reproducidos con ilustraciones originales. Finalmente, se incluye una insignia exclusiva, personalizada, con el logotipo de The Kinks de esmalte y metal para que los fanáticos puedan lucirla muy orgullosos.

El gran álbum perdido de Dave Davies

En medio de las sesiones de 'Arthur', el tiempo de grabación se dedicó también a completar las pistas para el álbum en solitario de Dave Davies. Ese disco de Dave había ido avanzando en periodos escalonados desde el éxito del single de Dave en 1967, «Death Of A Clown», pero nunca se llego a completar.

Sobre su disco solitario Dave Davies reflexiona: «Una de las razones por las que el álbum no se terminó, fue porque sentí agobiado por el manager y la discográfica de The Kinks. Estaba muy cómodo en The Kinks y me pareció genial ser parte de una banda. Realmente no quería más».

Ray dice; «Al escuchar las canciones de Dave de nuevo, después de 50 años, las encontré bastante conmovedoras porque eran como la historia de fondo de lo que estaban pasando The Kinks en ese momento».

Reprise (la discográfica de entonces) finalmente desechó el lanzamiento en septiembre de 1969 del disco en solitario de Dave Davies. Con el paso de los años, los fanáticos de The Kinks continuaron obsesionados con el álbum de Dave, al que algunos llamaron 'A Hole In The Sock Of' (Un agujero en el Calcetín), un título que Ray había comentado, en broma, a un periodista musical.