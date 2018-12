Nuevo disco de Los Nikis, veinticinco años después La mítica banda de La Movida madrileña publica por sorpresa un adelanto de su próximo EP, 'Menos de lo mismo, vol. I' JAVIER MENÉNDEZ LLAMAZARES Sábado, 22 diciembre 2018, 08:06

Pocos minutos después de las doce de la noche del jueves saltó a las redes sociales uno de los secretos mejor guardados del pop español: el regreso de Los Nikis, una de las bandas más carismáticas de la nueva ola de los ochenta, cuyo último disco, 'Más de lo mismo', había aparecido en 1993. Apenas un par de horas después de colgarse en los portales musicales el single 'Me confunden con un hipster', adelanto del futuro EP, superaba las cinco mil escuchas. En un solo día, la discográfica Sonido Muchacho había recibido ya unas trescientas reservas de 'Menos de lo mismo, vol. I', que saldrá a la venta el 1 de febrero.

«Que nadie espere grandes sorpresas», advierte Joaquín Rodríguez, bajista y autor de las canciones al confirmar que las nuevas canciones –'Me confunden con un hipster', 'La Madre de Jimena', 'Donde dije Digo' y el homenaje ramoniano 'Vivo sin vivir en mí'– mantienen el estilo inconfundible de la banda; «no sabemos hacer otra cosa, qué se le va a hacer». Una fórmula que combina «los 4 acordes básicos (y una pizca más) con rimas increíblemente ingeniosas y temáticas sorprendentes. Sus letras se pegan al cerebro instantáneamente y producen un efecto de euforia inmediata», según asegura en la hoja promocional un destacado fan del grupo, Adolfo Díaz, líder de Airbag.

Una banda que, además de una relación estrella, compartirá sello con los míticos 'Ramones de Algete'. Luis Fernández, responsable de Sonido Muchacho, es otro seguidor confeso, al que todavía le cuesta creerse el fichaje: «En realidad me llamaron ellos a mí, porque les gustan nuestros grupos, como Carolina Durante. Nos conocíamos desde que trabajamos juntos en una fiesta de Flor de Pasión en la que tocaron como grupo sorpresa», uno de la apenas media docena de conciertos que han dado en las últimas dos décadas.

La intención inicial de Los Nikis, que siempre se han distinguido por su reticencia a profesionalizarse, era grabar las nuevas canciones, fabricar el disco y distribuirlo por su cuenta, como sucedió con su anterior LP, una pieza de coleccionista que el propio Joaquín enviaba personalmente por correo postal a los compradores. «Simplemente, queríamos darnos un gustazo. Hacer algo divertido, ahorrándonos todas las partes aburridas del proceso. Grabar once canciones para un disco es un latazo, y dos para un single, demasiado poco. El EP es el formato perfecto. Y como no vivimos de la música, nos podemos permitir ese lujo».

En todos estos años, el grupo había recibido «mogollón de ofertas», pero «estaba desactivado», y Joaquín daba salida a su vena creativa con las letras de otro grupo, Los Acusicas. «Hasta que me apunté a clases de piana y se me reactivaron las ganas de componer canciones; así que empezamos a juntarnos para ensayar y cuando tuvimos unas cuantas que nos gustaron decidimos grabarlas, simplemente. Pero cuando le pedimos consejo a Luis de Sonido Muchacho no paró hasta convencerlos de que lo publicaría él corriendo con todos los gastos».

El EP aparecerá sólo en vinilo y en edición limitadísima –«la gente teme que hagamos una de las nuestras, no reeditándolo cuando se descatalogue, por eso tanta reserva», asegura Joaquín–; la gran incógnita ahora es si el regreso de la banda incluirá volver a los escenarios y si habrá más entregas discográficas. Cal y arena en las previsiones de Luis, el editor: «Sí tengo esperanzas en un 'Volumen II', pero lo que no habrá son conciertos».