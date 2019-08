Santi Campos le canta a las sorpresas de las paredes finas 'Adosados' es el título del single y videoclip que se remonta a una experiencia personal de un par de años atrás DMÚSICA * Domingo, 4 agosto 2019, 10:26

'La Alegría' es el título del reciente trabajo publicado por Santi Campos & Herederos. Un doble álbum que contiene dos partes complementarias con cuatro capítulos temáticos de cinco canciones cada una.

Una de las grandes canciones del volúmen 2 es la oscura 'Adosados' de la que el autor decía en sus redes, allá en marzo de 2017: «En el piso que da justo pared con pared a donde me alojo en Madrid hay una pareja que «hase el amol» con mucha frecuencia y, por los gemidos, seguramente también con gran pericia y placer. Como las paredes son tan finas, se escucha todo como si lo estuvieran haciendo en mi cama y, como les gusta particularmente hacerlo por las mañanas, no es raro mezclarlo con sueños, para poco después despertarme percatándome de que no soy yo el que disfruta».

La cosa es que en los comentarios alguien me dijo que esto daba para una canción y yo estuve de acuerdo, y aquí tenéis 'Adosados', cuyo primer nombre por alguna razón que no llego a entender era «Brasil se hunde». Si yo fuera director de cine en vez de músico, esta sería mi primera comedia».