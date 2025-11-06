El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Victoria Díaz

Smooth Beans presenta su nuevo single en Santander

La banda convoca a sus seguidores a un acto que se celebrará a las 12.30 horas de este sábado en Discos Cucos

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:47

La banda cántabra Smooth Beans regresa con nueva música y lo celebra por todo lo alto este sábado 8 de noviembre con la presentación oficial de su nuevo single en Discos Cucos (calle Santa Lucia, Santander). El evento tendrá lugar a la hora del vermú, a partir de las 12:30 horas, en un ambiente cercano y festivo que promete reunir a fans, amigos y amantes del reggae y el soul.

Con este nuevo lanzamiento, Smooth Beans reafirman su lugar como una de las bandas de la escena jamaicana nacional, manteniendo un característico sonido que combina ska, rocksteady y early reggae con letras llenas de mensaje y energía positiva.

Durante la presentación, el grupo ofrecerá una actuación en formato acústico y compartirá detalles sobre la grabación del single, disponible en formato vinilo y digital. Además, los asistentes podran disfrutar de una sesión musical especial seleccionada por los propios miembros del grupo y por Berto Lambretta, del colectivo Cantaebrians

«Presentar nueva música en un lugar tan emblemático como Discos Cucos es una manera perfecta de celebrar todo lo que hemos vivido estos años», señalan los miembros de Smooth Beans en una nota de prensa.

La entrada es libre, y se espera un «ambiente vibrante, fiel al espíritu que siempre ha acompañado a la banda santanderina».

