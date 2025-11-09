'He soñado que tocaba en Triángulo de Amor Bizarro', cantan Rufus T. Firefly La banda lanza un tema en formato digital que coincide con el de su colaboración con Triángulo de Amor Bizarro, versionando 'Estrella Solitaria'

DMúsica * Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

Rufus T. Firefly presenta 'He soñado que tocaba en Triángulo de Amor Bizarro', una canción inédita de su último álbum 'Todas las cosas buenas', que hasta ahora solo podía escucharse en la edición física del disco. Con este lanzamiento digital, la banda comparte con su público una de las joyas ocultas de su octavo trabajo, un tema que celebra la influencia y el respeto mutuo entre dos de los grupos más emblemáticos del indie rock nacional.

La canción nace como un homenaje a Triángulo de Amor Bizarro, coincidiendo con una colaboración especial entre ambas bandas, en la que Rufus T. Firefly versiona uno de los temas del grupo, 'Estrella Solitaria', volviendo a apostar por Julia Martín-Maestro como voz principal.

Publicado el pasado mes de abril, 'Todas las cosas buenas' ha consolidado a Rufus T. Firefly como una de las formaciones más influyentes e inspiradoras de la escena independiente española, lo que pudo comprobarse al ser galardonados en la gala de Reconocimientos AUPA! 2025 por Proyecto Discográfico. Con su característico sonido, el grupo continúa expandiendo su universo musical, y también lo hace con su gira, ya arrancada, por toda España.