Llega el Primavera Sound más femenino y ecléctico Solange, Tame Impala, Cardi B, J Balvin, Erykah Badu, Future, Janelle Monáe, Nas y Rosalía encabezan un cartel en el que por primera vez hay tantas artistas femeninas como masculinos DM . Santander Miércoles, 5 diciembre 2018, 21:55

La paridad en el cartel entre hombres y mujeres, un eclecticismo estilístico que salta a la vista y la pulsión de arriesgarse constantemente para conectar con los nuevos tiempos marcan los ejes del cartel de Primavera Sound 2019. Es la culminación de lo que se venía intuyendo en las últimas ediciones del festival, plasmado de forma definitiva en 226 nombres de los cuales más de un 50% son mujeres, con una diversidad de géneros que va del metal extremo al reguetón pasando por el pop, el hip hop, el jazz, la experimentación electrónica, el trap y el indie rock canónico, y con una evidente apuesta por la renovación de las posiciones más destacadas del cartel.

Una propuesta que viene encabezada por los nombres que definirán la temporada musical 2018-2019: el retorno de Solange al festival, consagrada en su última actuación como diva R&B ; los paladines de la psicodelia pop Tame Impala con un esperadísimo nuevo disco por presentar; Cardi B, encumbrada como la nueva jefa del hip hop estadounidense gracias a un debut arrollador; el colombiano J Balvin, máximo exponente de la nueva ola de reguetón destinada a cruzar todas las líneas rojas, además de autor de uno de los discos del año,'Vibras'; Erykah Badu como indiscutible figura clásica moderna del soul; el abanderado del trap estadounidense Future; la estrella Janelle Monáe armada con su pop politizado; un icono del hip hop como Nas; y, en su inexpugnable ascenso a la cima del pop experimental planetario, Rosalía. Completan la parte alta del cartel James Blake como epítome del nuevo creador que conjuga baile y emoción, Interpol de la mano de un nuevo álbum que recupera su mejor versión y la sueca Robyn con su disco de regreso tras ocho años de silencio.

¿Por qué hacer un cartel con paridad ahora?, se preguntan a sí mismos. Y responden: «porque deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Porque, revisando nuestros carteles de años anteriores y aun viendo la progresión de las últimas ediciones, había que dar unos cuantos pasos más. Si la mitad de nuestro público es femenino, ¿por qué no puede serlo nuestro cartel?» Y añaden, «Si the future is female, ¿qué sentido tenía esperar? Nosotros empezamos por aquí, acelerando nuestro cambio para hacer un cartel que no debería ser excepcional, que queremos que sea normal. Pero no olvidamos que esto es solo un cartel y solo un festival: lo importante es todo lo demás«.

Hay ídolos de la nueva generación como el enfant terrible Mac DeMarco, la poderosísima FKA twigs, la combativa Courtney Barnett, las representantes del pop con personalidad Carly Rae Jepsen, Christine and the Queens y Charli XCX, la diva R&B de ascendencia colombiana Kali Uchis, el indie rock descarnado de la joven Snail Mail, el desenfreno escénico de Boy Pablo u otra tríada de nombres para el futuro inmediato del pop exquisito como Sigrid, Clairo y Empress Of. Pero también hay sitio, y mucho, para anunciar la deseada reunión de Stereolab (sí, de verdad), una nueva aventura del ínclito Jarvis Cocker, la ansiada primera visita al festival de Guided by Voices, los colosos del punk Jawbreaker, la vuelta de Low con uno de sus mejores trabajos, el inconformismo de Róisín Murphy, el folk sobrio de Kurt Vile & The Violators, los emocionantes Big Red Machine de Justin Vernon y Aaron Dessner (que actuarán en la jornada inaugural gratuita del miércoles) o una retahíla más de nombres que dejan claro que el amor por los 90 nunca morirá: Suede, Built to Spill, Primal Scream, la madre indie Liz Phair, Stephen Malkmus & The Jicks... ¿Se puede aunar legado y futuro? Claro que se puede.

La jornada inaugural del miércoles en el Parc del Fòrum será completamente gratuita con los conciertos de Big Red Machine, el genio post-millennial Cuco, el dream pop de Hatchie y las locales Melenas y Mow. Y un año más, el CCCB acogerá los conciertos gratuitos de clausura del domingo, esta vez protagonizados por los Filthy Friends de Peter Buck (R.E.M.) y Corin Tucker (Sleater-Kinney), una Christina Rosenvinge en estado de gracia y Cupido, el grupo revelación del momento en la música urbana formado por Pimp Flaco y Solo Astra.

Entradas a la venta

Los abonos para Primavera Sound 2019 están a la venta al precio de 180 eursos en Portal Primavera Sound by Redtkt y Ticketmaster. Este precio se mantendrá hasta el próximo 7 de enero o hasta que se venda el 70% del aforo. A partir del 8 de enero, el abono costará 195 euros. Una vez se llegue al 85% del aforo, el precio pasará a ser de 215 euros.

Ya están a la venta las entradas de día a un precio de 80 euros en Portal Primavera Sound by Redtkt y Ticketmaster. Este precio se mantendrá hasta que se venda el 70% del aforo del día correspondiente. En ese momento las entradas para ese día pasarán a costar 90 euros.

También están a la venta los abonos VIP al precio de 400 euros y las entradas de día VIP al precio de 170 euros.