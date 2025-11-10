Miguel Poveda adelanta la Navidad en 'El árbol de la alegría'

El artista reinterpreta villancicos llevados a sones flamencos que presentará el 28 de diciembre en el Palacio de Festivales

Miguel Poveda presenta 'El Árbol de La Alegría', un nuevo álbum de estudio que además llevará a los escenarios en un tour homónimo. Tras su reciente concierto en El Soplao como parte del aniversario de la cavidad, volverá a Santander el 28 de diciembre, para actuar en el Palacio de Festivales.

«Más que un disco de villancicos, es un abrazo sonoro que reúne el espíritu de la Navidad en todas sus formas: la risa compartida, el eco de las voces familiares, las sillas vacías que siguen ocupadas en el corazón y esa chispa de esperanza que nunca se apaga», explica .

El artista firma gran parte de la composición imprimiendo su sello personal a cada tema y convirtiendo cada pieza en una creación única que respira raíz, amor y verdad, con Jesús Guerrero a la guitarra, arreglos y producción.

En 'El Árbol de la Alegría' Poveda abre las puertas de su casa y su memoria para presentarnos a su familia y llevarnos a su infancia en Badalona, a un barrio humilde que, pese a los tiempos difíciles, conservaba un espíritu alegre y esperanzado, en un proyecto que subraya la versatilidad del artista que se adentra en una temática que nunca antes había grabado.

Bulerías, rumba catalana, villancicos, fandangos y más estilos se dan la mano en este trabajo que invita a recordar, celebrar y sentir una Navidad jubilosa. Un álbum que podremos disfrutar en vivo en una gira que recorrerá la geografía española, con un directo que irá de lo tradicional a lo actual, mezclando lenguajes y texturas en una «coctelera» que respira Navidad sin tópicos.