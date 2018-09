Nacho Vegas presenta 'Violética' en Santander el 30 de noviembre Óscar Bárcenas «Vivimos en un mundo hostil a muchas cosas que son el motor de nuestras vidas, como el amor o la música», afirma el asturiano EP Miércoles, 26 septiembre 2018, 20:29

El cantante Nacho Vegas ha iniciado una extensa gira para presentar su último disco, 'Violética' (Marxophone, 2018), por varias ciudades del país, entre ellas Santander, donde actuará el 30 de noviembre en la sala Escenario Santander.

En una entrevista concedida a Europa Press, el cantante asturiano ha afirmado que no pretende hacer canciones tristes pero «vivimos en un mundo hostil a muchas cosas que son el motor de nuestras vidas, como el amor o la música».

«A veces tenemos que lidiar con la infelicidad y muchas veces las canciones son las que nos hacen hablar de ella para ponérnosla enfrente y para poder combatirla», indica Vegas, para añadir que eso está en el germen de muchas canciones y es «incómodo» hablar de cosas que dan pudor, que resultan vergonzosas, pero para eso existe la música y la literatura.

El cantante asturiano subraya que el compendio de estilos que se pueden encontrar en 'Violética' fue surgiendo en el proceso de maquetación, ya que tuvo más tiempo para tratar las canciones «con mimo», y le interesaba que el disco fuera heterogéneo sin perder la parte personal de sus canciones, lo que tienen de reconocible de su estilo.

En este sentido, ha puesto como ejemplo a Stephin Merritt de Magnetic Fields, para asegurar que le gusta mucho cómo hace canciones de estilos diferentes y no pierde su personalidad. «Era lo que quería que ocurriera con este disco», en el que están todas las músicas que le interesan sin renegar de las influencias que ha tenido desde muy joven y que son las que más le han marcado.

También afirma que ha mezclado en este nuevo trabajo la música folk mediante las diferentes músicas tradicionales, como pueden ser las de su tierra y otros folclores, con música más vanguardista para poder comprobar «que son cosas que casan».

Bajo su punto de vista, no hay música rock y folk, sino que el rock no deja de ser una más de las vertientes de la música popular. «En el fondo todo es música popular y me interesaba jugar con esas dos visiones y mezclarlas», subraya, a lo que añade que en el lado del contenido también ha hecho lo mismo con canciones más íntimas y canciones que apelan a lo colectivo o lo social.

Antes de su paso por la capital cántabra, Nacho Vegas actuará en Toledo esta misma semana, el 27 de septiembre; Ciudad Real el 18 de octubre; Ponferrada el 19; Burgos el 20 de octubre; y Salamanca el 3 de noviembre.

Después viajará a Méjico, donde ofrecerá seis conciertos entre el 8 y el 17 de noviembre, para regresar de nuevo a España, donde le esperan actuaciones en Vitoria el 23 de noviembre; Zaragoza el 29 de noviembre; y Santander el 30.