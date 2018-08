Empower Music Fest, el futuro empieza hoy El festival madrileño cuenta con un cartel formado por bandas femeninas como muestra de que la igualdad en el sector musical es posible PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Viernes, 31 agosto 2018, 10:00

Ha nacido en una marea de proyectos que giran en torno al género y la visibilización de las artistas, pero haciendo de esa meta su bandera. Este fin de semana se celebra en Fuenlabrada (Madrid), el Empower Music Fest. Ya no quedan entradas para disfrutar de dos días de música cuyo objetivo es, según la organización, demostrar que la igualdad en los festivales de música es posible. Su lema lo deja claro: «Apostando por las mujeres en la música. El futuro empieza hoy».

El cartel del festival, que se celebrará en el Parque de La Pollina de Fuenlabrada, está formado por bandas lideradas o formadas por mujeres. Es el caso de The Big Moon, una banda de pop punk formada en 2014 por Juliette Jackson (guitarra y voz), Soph Nathan (guitarra), Celia Archer (bajo) y Fern Ford (batería).Con claras influencias de otros grupos de mujeres del grunge y el britpop de los 90. Desde País Vasco llegarán Belako, imparables desde su éxito en 2011 y que giran con su trabajo más reciente, 'Render me numb, trivial violence'.

También llega con trabajo nuevo la cantautora Carmen Boza. 'La caja negra' ha sido compuesto, editado y producido por ella misma, con un sonido en el que se perciben mayores influencias del funk y el R&B. Mourn, otra de las bandas presentes, es el resultado de la decisión de dos amigas de comenzar a improvisar con sus guitarras, para terminar editando un disco y girando -con notable éxito- por Estados Unidos.

La chilena Soledad Vélez ha ido creciendo, pasando del folk a la electrónica. Con cuatro LPs publicados, ahora llega al Empowerfest con 'Nuevas épocas' su primer trabajo íntegramente en español. La banda catalana The Crab Apples debutó en 2014 y han teloneado a grupos como The Beach Boys o Nada Surf. 'A drastic mistake' es su último disco. Jump to the Moon tienen 18 años de media y una buena dosis de descaro. En 2018 han debutado con 'Sxty', que toma el nombre de su local de ensayo y centro operacional.

Joana Serrat es catalana, de Vic pero su voz y su estilo son más propio de la americana. 'Dripping Springs' es su último disco, grabado con la colaboración de Israel Nash.

El certamen Lanzadera Empower Music la ganó Patio Rosemary, banda de mujeres con sonido garajero y guitarras distorsionadas. La iniciativa se destina a bandas formadas mayoritariamente por mujeres con repertorio propio y alguna grabación previa, para contribuir a su consolidación y presencia en distintos festivales. Así, Patio Rosemary grabarán un EP en un estudio profesional, su trabajo será apoyado y difundido por el festival y tocarán en el festival.

Pop, punk, garage y psicodelia es lo que proponen Melenas, un cuarteto femenino llegado desde Pamplona. Fruto del proyecto Incubadora de Empower Music nació una de las bandas más jóvenes; Hércules de Copenhague con sus tintes de indie pop. La propuesta Incubadora ofrece a las bandas que entran en el proyecto clases de combo para dar forma a su proyecto musical, bonos de sala de ensayo gratuitos, la grabación de una maqueta en un estudio profesional y la posibilidad de tocar en el festival.

En formato dúo se presentan Yawners, cuyo origen se remonta a 2014 en Salamanca. Empezaron tocando entre amigos y ahora tocan en locales de toda Europa.

Otras áreas

Un festival que se ha preocupado de extender ese concepto de concienciación a otros campos de su organización. Así, contará con recogida selectiva de residuos, con contenedores diferenciados para material orgánico, envases y papel y se establece el uso del Eco-Vaso para el consumo de bebidas en el interior del recinto, fabricados con un material resistente que permita reutilizarlo. Como consejo, la organización recomienda el uso del transporte público para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos privados y, para fomentarlo, pone a disposición de los asistentes el Empower Bus, que conectará el recinto con las estaciones de metro y cercanías de forma gratuita.

Así mismo, dentro de sus indicaciones, cuenta con un espacio dedicado de recomendaciones de tolerancia cero con el abuso sexual y el comportamiento machista. Recuerda que se considera violencia sexual todo comportamiento de naturaleza sexual realizado sin el consentimiento válido de la otra persona. Incluye conductas como el exhibicionismo, palabras obscenas, tocamientos o violación e indica a los asistentes que si presencian una agresión hacia una mujer intenten calmar el ambiente, aparten al agresor, asistan a la víctima, sin cuestionarla ni dejarla sola y la acompañen al Punto de Información y Atención establecido por la Concejalía de Igualdad del propio Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Desde que se anunciara el cartel y como parte de su labor de visibilización, las diferentes plataformas digitales del festival han ido recopilando el trabajo realizado por diversas ilustradoras y su visión del sector femenino musical. María Murnau (Feministra Ilustrada), Helen Sotillo, Surimi Tattoo o Vera Ying Yang, han participado en esta iniciativa con sus creaciones.