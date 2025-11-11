Santander celebra este fin de semana el Día Internacional del Flamenco Una gala con la participación de siete centros de la región, una masterclass, un estreno y la participación del guitarrista Carlos Sánchez

El Ayuntamiento de Santander, en colaboración con Esencia Escuela de Flamenco, ha organizado para el próximo fin de semana, sábado 15 y domingo 16 de noviembre, varias actividades en la Plaza del Ayuntamiento para celebrar el Día Internacional del Flamenco cuyo objetivo es visibilizar y poner en valor este arte Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco en 2010.

La propuesta arrancará el sábado 15 a las 19.00 horas, con el estreno del espectáculo 'Entre versos y compás', de la Compañía Joven Cantabria Danza, creada por la Asociación Cantabria Danza para ofrecer a su alumnado una plataforma a través de la cual desarrollar su carrera de forma profesional y dar visibilidad de este modo al talento joven emergente en la ciudad.

El domingo 16, a partir de las 11.30 horas, tendrá lugar la ya tradicional 'Gala flamenca de escuelas' con la que diferente alumnado de algunas de las escuelas que imparten flamenco en Santander y Cantabria bailarán compartiendo sobre el escenario diferentes palos de este arte.

Las escuelas que participan este año son: Nueva Escuela, Alexmar, Carmen Martínez, Dantea, Olga Fuentes, Contratempo y Esencia Escuela de Flamenco.

A las 17.00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto en defensa del Flamenco a cargo, en esta ocasión, de Diana Llanos, joven cantaora de la región, aficionada y estudiosa del cante y de su historia. Para su lectura, estará acompañada por el piano de Felipe Borja Popín.

Concierto con Carlos Sánchez

A continuación, llegará una nueva propuesta, que en esta edición pone el «toque» como protagonista del fin de semana. El guitarrista Carlos Sánchez ofrecerá su último espectáculo 'El sonido de la vida', que llega a la ciudad tras viajar a Macedonia y Sarajevo a través del apoyo de la Embajada Española.

Presenta una función en formato trío, acompañándose de los artistas santanderinos Dani Peña (percusión) y Lucía Serrano (baile).

El espectáculo es una invitación a reflexionar sobre la gran importancia que tiene el silencio musical para él y acabará invitando a colaborar sobre el escenario a diferentes artistas de la región, entre ellos al cantaor José Hernández.

Esta jornada terminará a las 18.15 horas con una 'masterclass' de iniciación al compás y al baile flamenco abierta a todos los públicos y será el broche que cierre los actos del fin de semana. Será impartida por la bailaora Berta Morales y acompañada por Dani Peña, profesores de la sede oficial de la Escuela de Andalucía en Cantabria.

El Flamenco, todo un arte El Flamenco nació de la humanidad, de las personas.