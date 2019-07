The Spanish Peasant presenta el sábado su cuarto disco en la sala Niágara Los integrantes de Spanish Peasant. / Rosa Higuera Lo han titulado 'Pronóstico reservado' y trae novedades estilísticas como la incorporación de un bajo eléctrico, la ausencia de violín o las letras en castellano DM . Santander Lunes, 1 julio 2019, 19:06

'The Spanish Peasant' presentará el sábado, 6 de julio, en la sala Niágara de Santander, su cuarto disco, 'Pronóstico Reservado', un álbum con novedades como el salto al castellano en las letras o la incorporación del bajo eléctrico y la ausencia de violín, que construyen una nueva personalidad de la banda, más explícita en la narración y más enérgica en el sonido.

'The Spanish Peasant' inició su trayectoria en 2009. Sus dos primeros discos, 'Home'; y 'El sueño de Lluvia', fueron considerados «mejor disco del año» en Cantabria por la revista musical Mondosonoro.

En el año 2015 presentaron su trabajo 'The whale & the Ocean', una propuesta conceptual en la que la banda evolucionó hacia la diversidad sonora. Aún así no perdieron su identidad, moviéndose entre la creación de atmósferas, las dinámicas y los «juegos» musicales.

El talento está bien repartido en el grupo. Gema Martínez se ocupa de dar voz a las historias; Javi Lost completa la voz y suma la guitarra; Santiago Buil trabaja a la batería y otros instrumentos; Nico Rodríguez es el dueño al bajo, la guitarra y el banjo; y David Estébanez es el artista del teclado y el bajo. Todo en un grupo que afronta esta nueva etapa con el lanzamiento de este cuarto disco.

'Pronóstico Reservado' es un trabajo sencillo, directo, cercano al pop-rock y no tanto al country-folk americano que los identificaba, aunque mantienen cierto eclecticismo, fruto de la composición colectiva y la premisa de que «lo importante es pasarlo bien», explican los componentes de la banda. Está grabado con Hans Krüger y ha sido mezclado en Girona por Pablo Cano y masterizado en Cantabria por Javier Escudero (Estudios Cubex).