Susan Santos y Jeff Espinoza en el XXI aniversario de Diamantes Musicales El Teatro Concha Espina acogerá esta nocheel doble concierto y en la Casa de Cultura se desarrolla su Ciclo de Cine Musical

Pilar González Ruiz Santander Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:26 Comenta Compartir

Dos décadas y un año. Es el tiempo que la Asociación Diamantes Musicales lleva promoviendo la cultura en Torrelavega. Si bien ellos miden el tiempo más bien en discos que en años, una ocasión así merece una celebración a la altura. Y la habrá.

Será esta tarde, en el Teatro Municipal Concha Espina, con dos artistas de calado internacional; Susan Santos y Jeff Espinoza.

Susan Santos es una apasionada guitarrista autodidacta española. Guitarrista zurda, compone sus propias canciones, que reflejan su singular combinación de ritmo y texturas, celebrando su capacidad creativa y su condición de artista única.

La talentosa guitarrista y cantautora española lleva años actuando en salas reconocidas y consolidadas, así como en numerosos festivales de Europa, México y América.

Compartió escenario con Billy Gibbons de ZZ Top y ganó el premio a la «Mejor Interpretación Musical» en los Premios Europeos de Blues de 2018. También recibió el premio al «Mejor Álbum Femenino» en los Premios de la Crítica de Los Ángeles de 2019. Santos ha grabado cinco álbumes, entre ellos «Take Me Home» (2010), «Shuffle Woman» (2012), «Electric Love» (2014), «Skin & Bones» (2016), «No U Turn» (2018) y el EP «The L.A. Sessions» (2020), y el 5 de abril de 2024, «Sonora», su sexto álbum de estudio.

La excepcional voz de Susan y su atractivo estilo de guitarra, junto con su sólida presencia escénica, han demostrado ser una experiencia refrescante en la escena del rock blues contemporáneo.

Natural de California es Jeff Espinoza, músico de blues que llegó a España a comienzos de los 80 con la banda No Justice. Se integró en la escena musical española, siendo vocalista de los Flying Gallardos y especialmente, la Vargas Blues Band, con quien grabó 'Madrid', 'Blues Latino' y 'Texas tango'. Después de esto, fundó la banda Red House junto a Francisco Simón.

En la actualidad, lidera la banda de Jeff Espinoza & The Gypsy Runners quienes interpretan una mezcla de música de raíz americana, incluyendo folk, country, rock y blues. A lo largo de su carrera, ha registrado más de 400 temas como compositor y letrista y también ha compuesto música para películas, documentales y anuncios de televisión.

Ahora, milita al frente Jeff Espinoza & The Gypsy Runners quienes interpretan una mezcla de música de raíz americana, incluyendo folk, country, rock y blues.

En paralelo y hasta el 29 de diciembre, Diamantes Musicales desarrolla en la Casa de Cultura de Torrelavega su ciclo de Cine Musical.

Tras las dos primeras sesiones con 'Great Balls of Fire!' y 'Stop making sense', 'New York New York', el ciclo continuará con Flashdance' cuya introducción hará Patricia Prida (día 24). Ya en diciembre, se podrá ver 'The Wall', presentada por Jaime Díaz (día 1) y a continuación, 'I'm not there', con la introducción de Arthur Weber (día 15). 'Pirate Radio' se proyectará el día 22, con la presentación de Loren Berrazueta y el ciclo terminará el 29 de diciembre con 'Las aventuras de Ford Fairlane', presentada por Manuel Quintana. Todas las películas se verán a partir de las 20.00 horas.

La sexta edición del ciclo, que cuenta con el apoyo de la consejería de Cultura y el Ayuntamiento de la ciudad, ratifica la apuesta de Diamantes Musicales por «programar cine en Torrelavega los lunes y además gratuitamente para la ciudadanía».