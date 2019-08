C. Tangana no ha reclamado por la anulación de su concierto en Bilbao H. Sastre Desde el Ayuntamiento indican que están a favor de la libertad de expresión, pero no puede visibilizar «mensajes que denigran a las mujeres» JULIO ARRIETA Martes, 13 agosto 2019, 18:59

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, ha asegurado que para ella y su equipo «ha resultado muy duro tomar la decisión» de anular la actuación del rapero C. Tangana. En declaraciones realizadas a preguntas de los periodistas tras la presentación del programa festivo municipal, la edil ha subrayado este martes que el Consistorio «está a favor de la libertad de expresión, faltaría más», pero «no puede visibilizar mensajes que denigran a las mujeres».

En relación a las declaraciones realizadas por el consejero vasco de Cultura, Bingen Zupiria, en las que afirmaba que hay que «ser respetuosos y pedir a los artistas que sean respetuosos, pero también hay que respetar su creatividad», Urtasun ha afirmado que le «parecen muy bien. No tengo ninguna pega en absoluto», ha añadido. Como Ayuntamiento, «nadie ha vetado a C. Tangana», que puede cantar «donde quiera» . «Lo que se ha decidido es que no era apropiada esa contratación», ha reiterado la edil.

Urtasun ha aclarado además que el contrato con el rapero madrileño para que actuara el 24 de agosto en el Parque Europa «no estaba firmado todavía», y sus representantes no habían remitido el documento con las condiciones técnicas del artista, por lo que el Consistorio bilbaíno no había abonado ninguna cantidad. En ese sentido, Urtasun ha afirmado que siguen trabajando con el promotor y, hasta el momento, no han tenido noticias en relación a que el rapero vaya a emprender alguna reclamación legal. «No sabemos lo que hará él porque, de momento, está callado. Suponemos que tampoco será fácil para él esta situación», ha apuntado. Por último, aunque sin precisar cantidades, Urtasun ha añadido que el caché a abonar al sustituto de C. Tangana, el cantante puertorriqueño Pedro Capó, es inferior al del rapero madrileño.