Cerca de 70 rabelistas actuarán en el primer Certamen Juan de Santander

EFE

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:00

El centro cívico Juan de Santander (Cueto) acogerá el próximo sábado, 25 de octubre, el I Certamen de Rabel, que contará con la participación de cerca de 70 rabelistas procedentes de diversos puntos de Cantabria.

La alcaldesa, Gema Igual, acompañada por la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, y representantes de las agrupaciones participantes, han presentado este encuentro, que se celebrará de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El elenco de participantes en el Certamen de Rabel Juan de Santander está integrado por los grupos Rabelistas de Ganzo, Escuela de Rabel de Piélagos, Rabelistas del Besaya, El Romancero en la calle, Asón de Rabel, Rabelistas de Val de San Vicente, Rabelistas Campurrianos, Rabelistas de L'Asomá, Rabelistas de Torrelavega, Rabel Fusión, Rabelistas de Eulalio Ferrer y Los Juglares de Genoz, así como los solistas Marga Izaguirre, Begoña Jorrín, César Higuera, Paco Cossío, J. Ramón de Miguel Sesmero, Dani Cabezón de la Fuente, José Luis Fernández, Rubén Cotera y Álvaro Salas.

Los organizadores han explicado que se trata de la primera edición de un certamen que «nace con vocación de continuidad», y han destacado «el hermanamiento» entre todas las agrupaciones y solistas para ofrecer un recital «en un formato dinámico y atractivo para el público».

Igual ha animado a los vecinos a asistir a este evento, que ofrecerá la posibilidad de disfrutar de las actuaciones de destacados intérpretes de este instrumento tradicional, y ha enmarcado esta iniciativa en el compromiso del Ayuntamiento de Santander con la defensa y divulgación del folclore regional y la cultura de Cantabria.

