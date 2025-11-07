Pilar González Ruiz Santander Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Nido está en movimiento. La banda burgalesa sumará en 2025 unos 90 conciertos. Dos de ellos, hoy y mañana, en Santander. Hacen doblete en El Rvbicón (20.30 horas ambas jornadas), donde su anterior visita fue celebrada por el público que llenó el local, como parece que se repetirá en esta ocasión. Ese ir y venir intrínseco a la labor de interpretar canciones, no les pesa. «Tenemos las mismas ganas y estamos muy felices por la acogida que está teniendo el disco». Nacho Prada se refiere a 'La constancia', que desplegó sus alas allá por marzo y que es fruto de su trabajo junto a Álvaro Herreros, Rodrigo Cachorro y Eneko y Peio Lekumberri.

El título del disco incluye una clara lectura a la necesidad de mantenerse fiel a un objetivo. Ser constante es indispensable para hacerse un hueco en el vasto mercado musical. «Para nosotros es una fórmula de trabajo y vital», explica. Ir a los sitios, tocar, encontrarse con el público, regresar. «Nos parece más orgánico y también el folclore versa en cierto modo sobre eso; hace alusión a todo».

Su relación con la música de raíz como punto de partida se elabora desde la perspectiva del sonido, de las estructuras, los ritmos. «Es un acercamiento desde esos ámbitos, donde toma mayor peso más que una inspiración en las letras, donde sí hay un trabajo más personal». Toman como base rítmicas de baile tradicional -agudillos, jotas de ronda, ajechaos, charros- y a través de ellas crean sus propias lecturas.

«No hacemos un trabajo etnográfico -aclara Prada- Adoramos a las personas que trabajan con la tradición más pura, pero la inspiración te permite volar a muchos lugares desde la riqueza tan profunda que tiene el folclore de nuestra tierra». Una instrumentación, una melodía, «que sirva como llama para que algo más grande prenda y que nos ha llevado a lugares preciosos y muchas alegrías».

No tienen miedo a coger recovecos del camino sonoro y explorar las líneas que se van dibujando en el mapa «siempre desde el respeto y el cariño, pero también con las ganas de reimaginar de una forma colectiva». Algo que mantienen cuando lo llevan al directo para «que signifique algo y todo el mundo lo pueda sentir de la misma manera». De nuevo, lo colectivo.

Han presentado 'La constancia' con adjetivos como atrevido, festivo, enérgico y emotivo. «Son las sensaciones que nosotros hemos sentido», con un disco «más expansivo» que mira más hacia el exterior, frente al primero, 'Refugios a cielo abierto' (2022) «que era como un viaje de reencuentro». Lo que no cambia es que «siempre hay muchos momentos emotivos en el concierto; aunque sea de una manera festiva, te puede remover y aunque sea desde lo sosegado, te puede activar», detalla Prada.

En este trabajo, las emociones afloran también a nivel compositivo, con verbos como sentir filtrándose entre las letras y una mirada al pasado sin nostalgia. «uno no se da cuenta, a veces es algo inconsciente, pero es un disco en el que cada canción quizá tenga un mundo, con cuestiones que aluden al pasado, a cómo vemos la sociedad, nuestro territorio, cómo pensamos que era antes y cómo lo sentimos ahora». Conceptos como la colectividad, las tradiciones, el cuidado «muy profundos, están muy presentes de forma transversal».

La producción ha corrido, de nuevo, a cargo del también burgalés Diego Galaz, al que se ha unido Hevi. Una dupla que añade «riqueza», desde puntos de vista absolutamente diferentes. Para los integrantes del nido, trabajar con Galaz ya era «lo soñado» y tras haber colaborado en 'Tucucu' con Rodrigo Cuevas, «exploramos nuevas cosas; nos parecía que el disco podía tener esas dos vertientes». Como en tantos casos, no saben si finalmente el oyente captará las diferencias, «pero para nosotros tiene todo el sentido es estimulante no perder la inquietud y la magia de ir hacia otro lugar». A nivel personal «currar con los dos ha sido maravilloso; Diego es un referente absoluto y Hevi es un diamante», enfatiza.

Cuentan además de las propias, con voces amigas que se han sumado en formato colaboración. Así es posible, es escuchar a el ya mencionado Rodrigo Cuevas en la versión física del disco, Rozalén en una de las canciones más emotivas que ha compuesto la banda ('De corazón') o Neomak ('Lo que siento'), un grupo de referencia en la nueva ola de modernización del folklore vasco, «voces del folclore o cercanas, de lo más potente; un lujazo». Y entre las compañías de escenario, es obligado mencionar a los cántabros Casapalma, con quienes han unido fuerzas en conciertos en A Coruña o Santander.

Las nuevas canciones de El Nido han nacido acompañados de sus consiguientes videoclip, en otra rama del trabajo de la misma escuela: Juan Palomo; «un do it yourself total». Grabados en Sada, el pueblo de Eneko y Peio, el batería y el bajista, contaron con cámaras profesionales pero desarrollaron ellos mismos la creatividad de esa parte del proyecto. «El resultado para nosotros es muy emocionante; una forma de darle otra vida al disco, una vida de imagen, narrando una historia alrededor de las tradiciones». Desde los gigante y los cabezudos a contar con los vecinos del pueblo como figurantes. «Ha sido algo entrañable, hemos pasado mucho tiempo ahí, incluso creando canciones nuevas, y también forma parte del grupo».

En estos años de evolución y crecimiento, sienten que el folclore «está en un momento bonito, esperanzador, sano». Siempre deseando que crezca, que haya más propuesta y más público «que vuelva la mirada a su punto de origen y se reencuentre con esa riqueza, esa sabiduría y esa alegría».

