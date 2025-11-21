Los Tupper: «Nunca hemos tenido una hoja de ruta; hemos ido donde el instinto nos ha llevado»
Celebran este sábado sus 30 años de trayectoria en la sala Rock Beer The New
Santander
Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:51
Subirse a un escenario y seguir disfrutando de algo tan sencillo y tan grande como hacer canciones. Ni más ni menos. 30 años llevan Los Tupper en este juego en el que son maestros, con seguidores fieles que secundan cada uno de sus pasos. El próximo, montar una fiesta para celebrar las tres décadas. Será en la sala Rock Beer The New, donde mañana, partir de las 21.30 horas y con notables invitados para tal efeméride celebrarán por todo lo alto Manu Gastado, Jesús España, Jose Sierra, Pepe Terán y Raúl Real, que nos da los detalles de la cita.
-¿Qué sensación produce pensar en 30 años dedicados a esto de la música?
-Uf, pues no sé. Es que realmente cuando empezamos jamás pensamos en estar tanto tiempo. En 30 años, obviamente hemos cambiado nosotros, ha cambiado el mundo a nivel geopolítico, pero también a otros niveles; cuando empezamos pues no existía internet para las bandas. Hemos vivido, digamos, esa transición o revolución del mundo y lo hemos visto pasar un poco como las vacas al tren. Hemos ido poco a poco, intentando adaptarnos, siguiendo a nuestro ritmo.Parte del éxito, o más bien de la resistencia está en habernoslo tomado con calma. Si no lo hubiéramos hecho, creo que lo hubiéramos dejado ya hace tiempo.
-Cambia el mundo y las herramientas, pero, ¿su música ha cambiado en paralelo o se puede reconocer a lo largo del tiempo?
-Es una buena pregunta. Sí, ha cambiado, pero quizás al revés; cuando el mundo avanzaba, nosotros íbamos más para atrás. Nosotros empezamos siendo un grupo de punk rock, que cuando empezamos apenas sabíamos tocar, qué demonios. Hemos ido aprendiendo con el tiempo y hemos cambiado de estilo. Por eso seguimos; si hubiéramos seguido haciendo lo mismo que cuando empezamos lo hubiéramos dejado hace tiempo. Parte de buscar nuevos sonidos y hacer nuevas cosas ha sido un poco la motivación para seguir, no anclarnos, pero nunca hemos pensado en la evolución per sé, sino que lo hemos hecho de forma natural, a partir de la música que hemos ido escuchando. Van variando los gustos y hemos ido adaptando esos gustos a la música que hacíamos. Primero hay un proceso de asimilación de las cosas que escuchas hasta que luego las conviertes en algo que vuelves tuyo. También con el cambio de miembros, porque las bandas también las hacen la gente y cuando tocas con gente distinta, las cosas cambian.
-Las bandas las hace la gente y su público; ¿la celebración de estos 30 años también significa celebrar a esos seguidores?
-Sí, sin duda. Aparte, es curioso, porque nos pasó ya en el 20 aniversario y en este supongo que pasará lo mismo, que a mucha gente también le hace ilusión, gente que nos veía en los comienzos y sigue yendo a los conciertos.
-¿Tienen un público muy crítico?
-Qué va, qué va. Si la gente va a los conciertos, y yo lo entiendo perfectamente, a disfrutar. Muchas veces es más el acto social que ir con una libreta a poner nota. Podemos presumir de tener un público ante el que siempre hemos hecho lo que nos daba la gana y ha sido permisivo. Como reseñaban en Noche de Rock, sobre un concierto de 2010, fue a la presentación de un disco y no tocábamos ninguna canción incluida en él. No somos un ejemplo a seguir en ese sentido (ríe).
-Su dedicación a la música nunca ha sido una obligación.
-No, para nada. El motor siempre ha sido la pasión y seguimos siendo unos apasionados de la música ante todo. Gente que escucha y toca música. Digamos que nunca hemos tenido una hoja de ruta a seguir y hemos ido donde el instinto nos ha llevado.
-Hubo en en este recorrido alguna canción, algún disco, algún momento que haya marcado un antes y un después?
-Sí. A partir de 'Sardinista', que es en el 2010. Hay como tres fases; la primera que es la de los Tupperguarros, que es la época más punk. Luego una época en la que ya nos llamamos Los Tupper, que es la transición que hacemos a un rock and roll en español, una onda más Burning, Tequila. Y luego ya nos pasamos al inglés. También influyó mucho en nuestra trayectoria haber sido acompañantes de músicos a los que apreciábamos, Dave Kusworth, Darrell Bath o Kevin Jr. Grabar y hacer giras con ellos por España, Inglaterra, Francia…Conocer a esos músicos que primero eran nuestros ídolos, como quien dice y luego se convirtieron en amigos, ha influido mucho en lo que nosotros como banda nos hemos convertido después.
-¿Tocarán canciones de su último disco, 'Broken dishes', en la fiesta?
-Sí, aparte, este concierto va a ser un poco especial porque haremos un recorrido por nuestra historia, dentro de lo que cabe, un poco a nuestro gusto. Igual de algún disco no tocamos ninguna y de otro tres. Y vamos a hacer una reunión con viejos miembros de Tupperguarros. En los ensayos nos hemos divertido mucho. El hecho de evolucionar o de cambiar no significa renegar de lo anterior.
-Encuentran en la actualidad elementos que les guste ir descubriendo?
-Sí, siempre estamos ahí. Dentro de un gusto común, cada uno en el grupo tiene sus propias filias y sus propias fobias. Y somos dos compositores como miembros originales, Manu Gastado y yo, con nuestra forma de enfocar esa labor. En ese tira y afloja y en esa discusión, en esa dialéctica eh salen cosas muy chulas.
-¿Hay una evolución de sonido, pero la actitud sigue siendo punk?
-Incluso creo que en ese sentido somos más punk ahora que antes.
-Y venden discos hasta en Japón
-Cuando sacamos disco, el 50% si no es más, va fuera de España.
-¿Les preocupa lo que aportan al ecosistema musical?
-Cada vez menos y creo que es algo en lo que el músico, el artista, tiene que estar un poco aparte; nos preocupa hacer canciones y que las canciones cada vez nos gusten más. Pero una vez que grabamos un disco, jamás vuelvo a escucharlo. Eso me parece masoquismo, porque siempre ves cosas que cambiarías. Vamos siempre mirando hacia delante en ese sentido. Lo hecho hecho está.