El veterano grupo 60 Band José Peña (guitarra baja y voces), Pedro Valle (guitarra y voz), Fernando Badiola (batería) y Manuel Ruiz (guitarra solista). / DM . Fue el primer grupo nacido en el siglo XXI y han sido escuela de numerosos jóvenes músicos J. L. GUTIÉRREZ BIZCARREGUI Santoña Lunes, 3 diciembre 2018, 08:57

Entre las inquietudes musicales actuales, el grupo '60 Band', ostenta el título de ser el primero en formarse en el nuevo siglo XXI. Sus componentes, ya veteranos en el pop y rock, eran en principio: Adolfo Valle (batería), Pedro Valle (guitarra y voces), José Peña (guitarra bajo y voces) y Dani Pascual (guitarra y voz). De ellos algunos continúan actualmente.

Comenzaron, como entretenimiento para 'matar el gusanillo', -según decían- con la música que más les gustaba pop y rock de los años 60 y 70, y tuvieron la particularidad que fueron animando a otros jóvenes a participar en los ensayos para que conocieran este tipo de música que aún sigue vigente. Han sido, por tanto, escuela de músicos.

Pronto fueron llamados para ser escuchados, siendo muchas sus actuaciones, principalmente en eventos benéficos en los que cosecharon muchos aplausos. Graban un CD con temas como: 'Flamenco', 'Borracho', 'Rock de la cárcel', 'Lola', 'La Plaga', 'Popotitos', 'El vagabundo', 'Tú me dijiste adiós', 'La bamba', 'Speedy González', 'El Cadillac', 'la Noche', etc., que es una muestra de su primitivo repertorio, y que aún siguen incluyendo en sus conciertos.

Después se produce la baja de Dani Pascual, y se incorpora Manuel Ruiz (guitarra punteo), pasando a ser voz principal Pedro Valle. Nuevo miembro entra así mismo en el grupo, Jacinto Rodrigo (órgano), pero su permanencia será de un año.

Pasado un cierto tiempo, el grupo 60 Band, decide iniciar otra etapa con nuevo sonido y ampliando su repertorio a décadas posteriores, interpretando, además de temas conocidos de otros autores (Brincos, Fito y los Fitipaldis, etc.) sus propias versiones arregladas por Pedro Valle.

Se produce un cambio en la percusión al dejar la batería Adolfo Valle e ingresar en su lugar Iván Sainz Rozas, armonizando las canciones con el tiempo real de las originales con metrónomo en mano. Otra etapa en la que trabajan nuevos temas (grupo mejicano Mana, La Guardia, Nacha Pop, etc.).

La marcha de Iván, hace que le sustituya Antonio Sánchez Caller (Sacha) en la batería, mientras buscan a otro. Entre tanto añaden a su amplio repertorio temas míticos como Hotel California, etc. No tardan mucho en buscar otro batería pasando Fernando Badiola a formar parte de la banda.

No cesan de ensayar y actuar, consiguiendo más éxitos para añadir a su palmarés, y siempre manteniendo su objetivo principal, que no es otro que no apartarse de la música que vienen practicando desde su fundación. Por otro lado siempre están dispuestos a colaborar en actos benéficos. Sirva de muestra que han estado varias veces presentes en los festivales de Navidad, que organiza en Santoña la asociación de Amigos del Mar, cuyo resultado económico es entregado al Ayuntamiento, para fines sociales. Y en el mes de septiembre pasado, 60 Band, actuó junto a otros conjuntos, en el homenaje póstumo que se realizó a Sacha, en la plaza de San Antonio, que resultó un gran espectáculo.

En 'Gala Homenaje a los pioneros del pop-rock de Cantabria', llevada a cabo en el Teatro Concha Espina de Torrelavega, para recaudar fondos para la Asociación contra el Cáncer, organizada por la emisora Diamantes Musicales de dicha ciudad, y en la que participaron diez grupos, se dio la circunstancia que 60 Band acudió representando a Los Seisan de Santoña, haciéndolo con el nombre de éstos. Hay que recordar que dos de sus componentes pertenecieron a Los Seisan. Este exitoso evento, se volverá a repetir el día 7 de diciembre en el Palacio de Festivales de Santander. Allí veremos de nuevo actuar a Los Seisan, versión 60 Band. No cabe duda que conseguirán un nuevo éxito.