Viaje musical de Bruno Cocset y el grupo santanderino Mas+Ensemble en el Casyc

El músico francés Bruno Cocset propone este fin de semana en Santander un viaje, con el violonchelo como instrumento solista, que parte de la música de Antonio Vivaldi y culmina en la de Luigi Boccherini. Cocset, extraordinario virtuoso que ha desarrollado una exitosa carrera discográfica en el prestigioso sello Alpha con grabaciones irrepetibles de Barrière, Boccherini o Beethoven, en su regreso a la ciudad estará acompañado para la ocasión por el grupo santanderino Mas+Ensemble. Esta cita enmarcada en el Ciclo de Musica Antigua tendrá lugar a las 19.30 horas en el Casyc de la Fundación Caja Cantabria.

Si en el mes de octubre fue la viola de gamba el instrumento protagonista de las actividades del Ciclo de Música Antigua «le corresponde ahora el turno al violonchelo barroco convertirse en el foco de atención y para ello cuenta con un solista de excepción, el mítico Bruno Cocset», tal como subraya el músico Paulino García, coordinador de este programa.

Como está siendo habitual en esta edición del Ciclo, en la víspera de cada concierto una charla introduce a los asistentes en los contenidos de la convocatoria. Así, el próximo viernes, día 14, el profesor Jesús Cereceda, licenciado en Historia de la Música y protagonista de una dilatada carrera como pedagogo, abordará «el misterioso origen del violonchelo y su emancipación como mero acompañante de la música de cámara hasta convertirse en solista a la manera del violín».

Esta conferencia se llevará a cabo en el Centro Casyc, asimismo a las 19.30 horas y tendrá entrada libre.

Hablar del violonchelista galo Bruno Cocset es hablar de una auténtica leyenda de la interpretación histórica. Discípulo del mítico Cristophe Coin y del gran Anner Bijlsma, Cocset inició su carrera concertista a la manera de un auténtico nómada, integrándose en las mejores agrupaciones de carácter historicista del momento y absorbiendo las enseñanzas de figuras como Gérard Lesne, Jordi Savall, entre otros.

Posteriormente fundó su propio grupo, Les Basses Reunies, donde experimentó «la búsqueda de certezas sonoras en el desarrollo de su instrumento, abordando un ingente repertorio que va desde las músicas renacentistas, donde la nebulosa organológica aún anexa violonchelos y violas de gamba, hasta la música certeramente romántica de Beethoven y sus coetáneos». Para ello fue crucial el proyecto que llevó a cabo junto al luthier Charles Ricé, donde constructor e intérprete han desarrollado una ingente producción de prototipos de violonchelo que se adecúan a cada repertorio de forma idónea.

La tarea de explicar con música los albores, inicios y la primera madurez del instrumento es una práctica habitual en los escenarios que pisa uno de sus mayores especialistas, el violonchelista francés.

De esta forma, Bruno Cocset, «buscador infatigable, nos ha legado un tesoro discográfico en el prestigioso sello de dimensiones hercúleas, donde el buen aficionado puede encontrar la música de Diego Ortiz, Bach, Barrière, Boccherini, Dall'Abaco, Vivaldi o Beethoven», registrado de forma óptima, en las mejores condiciones y con los más excelsos acompañantes. En el concierto del sábado, día 15, en el Teatro Casyc, Bruno Cocset contará para traducir los conciertos de Antonio Vivaldi, CPE Bach y Luigi Boccherini con los componentes del grupo santanderino Mas+Ensemble.

Esta agrupación, típicamente barroca, está integrada por músicos cántabros (o vinculados a Cantabria) militantes en la denominada corriente interpretativa de carácter histórico y que emplea instrumentos originales o copias fidedignas de los mismos. Mas+Ensemble nació auspiciado por Música Antigua de Santander en 2021 y, desde entonces, ha contado con el patrocinio de la Fundación Caja Cantabria.

En estos años de crecimiento el conjunto «ha ido perfilando su estilo acometiendo la búsqueda de un sonido genuinamente barroco mientras desarrollaba proyectos singulares en compañía de grandes solistas como el violinista Pablo Suárez, el clavecinista Bertrand Cuiller, o los cantantes Carlos Mena y Jone Martínez».