Vik Faded: «La música no es como otros trabajos; si no hay pasión, esto no funciona»

Pilar González Ruiz Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:35

No puedo más' es el nombre del nuevo disco del cántabro Vik Faded. En esta nueva etapa se pasa al pop rock. De hecho, ahora forma parte de una banda «de rock típica» y su nueva ciudad, Madrid, ha tenido mucho que ver en este cambio. «Aquí conoces muchos artistas, muchos músicos y te inspiras en mucha gente». Él se reconoce feliz en local de ensayo, con esa banda, sin aspirar a grandes ecos que tienen más que ver con la fama que con la música. «No necesito esa repercusión ni exponerme en las redes todo el rato». De hecho, sería feliz componiendo para otros, dice.

Siente que ha encajado a nivel personal y su música «se ha visto reflejada también» en esa conexión. Ha ido «cogiéndole el gusto a lo que es cantar de toda la vida delante de la gente sin que haya ni una base, ni edición de voces ni nada». Viniendo de la música urbana, todo un cambio. De un estilo enriquecido con capas, electrónica y efectos a sostener que «un tema tiene que funcionar a guitarra y voz y ya está y si esas dos cosas nos están bien, hay que revisarlo desde el origen». Ha ido «a lo más simple», a una música «más natural, más directa», evolucionando a un concepto «más acústico». Y en ese proceso, la confianza «de hacerlo sin herramientas que procesen la voz», ha sido fundamental.

A la capital se fue, hace ya cuatro años, con la meta de «ir evolucionando» y encontrando su camino. Su familia sigue en Cantabria y no puede verla tanto como le gustaría, pero además es un obvio esfuerzo económico. «Al final tienes que dejar aparte la vida normal de cualquier persona que quisiera tener una familia, comprar una casa, tener un trabajo estable…». Sus resultados, a día de hoy, «son cosas que algunas casi ni me las creo». Desde estar en una discográfica a cantar en el concierto de Los 40 ante más de 12.000 personas mientras va lanzando los temas de su nuevo trabajo.

Crecimiento «Si haces algo todos los días, se impone y acabas consiguiendo resultados»

Uno de los planes más importantes es haber sido seleccionado embajador de la marca JBL Music Academy 2025. Tan solo diez personas lograron alcanzar esta meta y una de ellas es el cántabro. Su elección corrió a cargo del productor Alizzz. Durante al menos un año realizará diversas acciones, entre ellas la opción de pasar a una nueva fase en Amsterdam y trabajar en la academia de Martin Garrix. Es sin duda uno de los hitos de este año «y estoy muy agradecido», afirma.

Una carrera de fondo

Para Faded, lo que siempre gana en la carrera de fondo que es la música «es la constancia». De hecho, habla desde el estudio, donde continúa ultimando detalles de su próximo EP, previsto para este mes de septiembre. «Llevo mucho tiempo haciendo música y tomándomelo en serio» –afirma– Si tú haces algo todos los días y estás obsesionado con ello, se impone y consigues resultados».

Lleva dentro del sector «toda la vida», como dice, lo que se traduce en un chaval de 12 años que escribía sus poesías «pero no las subía a ningún lado porque me daba vergüenza». Tras las batallas de hip hop, la primera de sus canciones la publicó en 2016, en YouTube. En Spotify tardó un poco más, «porque en aquella época tampoco se llevaba tanto».

Equipo «Estar rodeado de gente que sienta el proyecto como suyo es mi manera de crear»

«Poco a poco ves lo que vas consiguiendo y va tan deprisa que no tienes tiempo ni para celebrarlo». Lo que se mantiene es la pasión. «Vivimos en una época en la que todo el mundo quiere ser famoso y la música es más accesible que nunca», expone. Es más sencillo encontrar productores o hacer uno mismo esa función con medios no demasiado caros. «Creo que hace falta apostar al cien por cien, dedicarle todo el esfuerzo y hacer sacrificios».

El EP tiene cinco canciones. Más descartes y menos temas, también como una forma de diferenciarse. «Lo bueno, si breve…», dice. Con un trazado estilístico común. «Que la gente que conecta con una pueda conectar con las demás».

En este disco hay muchos nombres propios que se han sumado al proyecto de Faded. Él destaca a tres. Victoria Ochoa, responsable de todos los videoclips y trabajos visuales desde hace 4 o 5 años, ahora además, asume las funciones de manager.

El productor cántabro Blindshock, que también lleva apostando por este proyecto muchísimo tiempo, «que es un crack, probablemente de lo mejor que hay en la tierruca». Y desde Madrid se suma Mina, productor de California metido en el pop estadounidense al que define como «un genio, multiinstrumentista» que ha aportado un toque muy fresco.

Estar bien rodeado «es mi manera de crear», sostiene. «Gente que de verdad confíe en el proyecto y lo sienta como suyo, sin tener que regirme por reglas ajenas; esto no es como cualquier otro trabajo, y si no hay pasión es muy difícil que funcione».

Con el disco en plataformas, llegará la etapa de las presentaciones que se irán confirmando más adelante. Y un deseo; tocar en casa, en Cantabria. «Eso me gustaría mucho, pero hacen falta más oportunidades para los artistas emergentes». Lanzado queda el mensaje.