La Sonrisa de Julia abre nueva etapa DM

Vuelve La Sonrisa de Julia

Novedades ·

La banda cántabra presenta 'Enemigo', adelanto de su próximo disco, que verá la luz en febrero de 2026

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:48

Después de casi ocho años sin publicar un álbum, La Sonrisa de Julia vuelve con fuerza con «Enemigo», un tema tan contundente en lo musical ... como sutil en su mensaje. La canción inaugura una nueva etapa para la banda cántabra, mientras Marcos Cao (fundador y líder de la banda) continúa con la gira de Carlos Ares, a quien lleva acompañando en directo desde hace dos años, como guitarrista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

