Después de casi ocho años sin publicar un álbum, La Sonrisa de Julia vuelve con fuerza con «Enemigo», un tema tan contundente en lo musical ... como sutil en su mensaje. La canción inaugura una nueva etapa para la banda cántabra, mientras Marcos Cao (fundador y líder de la banda) continúa con la gira de Carlos Ares, a quien lleva acompañando en directo desde hace dos años, como guitarrista.

Musicalmente, 'Enemigo' es un ejemplo perfecto de por qué La Sonrisa de Julia fue considerada desde sus inicios una de las formaciones precursoras del indie nacional. Con una producción directa y sin artificios, el grupo demuestra estar en plena forma, reivindicando el valor de su sonido en directo como su mejor carta de presentación. «Nunca olvides que la verdad es como el mar/ siempre encontrará la manera de embestir», cantan.

Este primer tema propone una reflexión tan simple como demoledora: ¿y si nuestro peor enemigo fuéramos nosotros mismos? La banda plantea la posibilidad de que, en estos tiempos dominados por la apariencia y la inmediatez, la salvación empiece por mirar hacia dentro. «Enemigo explora la idea de que quizá, por primera vez en la historia, nuestro mayor adversario esté justo en frente de nosotros: en el espejo», explica Marcos Cao, vocalista y compositor del grupo.

La canción es el primer adelanto del séptimo disco de La Sonrisa de Julia, que verá la luz en febrero de 2026. El lanzamiento supone el regreso de una formación que siempre ha sabido mantenerse fiel a su propio ritmo, priorizando los tiempos personales y creativos por encima de las urgencias de la industria musical.