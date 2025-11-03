El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Parcela donde se plantea el almacén, en el barrio La Habanera. DM

El almacén de baterías de El Astillero sigue adelante aunque debera reducir el impacto ambiental

El proyecto, cuyo coste asciende a 6 millones de euros ha obtenido la autorización administrativa del Gobierno regional

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:58

El proyecto para la construcción de una planta de almacenamiento energético mediante baterías en El Astillero, bajo el nombre 'BESS Marina de Cudeyo', ha ... dado un paso decisivo al recibir la autorización administrativa previa del Gobierno de Cantabria, tras incluir algunas modificaciones en el proyecto. De esta forma, la iniciativa promovida por la empresa Marina de Cudeyo ST S.L. para sacar adelante la primera instalación que servirá para almacenar energía renovable de parques eólicos y fotovoltaicos, sigue adelante pese a la oposición frontal del Ayuntamiento de El Astillero y la Junta Vecinal de Guarnizo.

