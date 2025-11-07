Amazon ya tiene lista en Santander la estructura para su internet por satélite Las antenas que darán cobertura al servicio en España están instaladas en el recinto del Telepuerto ubicado en el Parque Tecnológico

Jesús Lastra Santander Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Santander Teleport ya tiene instaladas dentro de su recinto en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan) las antenas que darán cobertura terrestre al servicio Amazon Kuiper, la nueva propuesta de internet por satélite que la multinacional quiere ofertar por todo el planeta y que en España contará con la capital de Cantabria como punto de apoyo en tierra.

La infraestructura se encuentra en una de las zonas que el Telepuerto ha ampliado en los últimos tiempos para dar cabida a sus nuevos clientes, según confirman desde el Gobierno autonómico. Estos nuevos encargos han llevado a la compañía igualmente a incrementar su personal técnico.

El gigante mundial aún no ha actualizado su hoja de ruta en territorio nacional más allá de lo conocido hace meses. Amazon Kuiper es la sociedad empleada por la firma tecnológica para presentarse como proveedor de internet. Su filial española, Amazon Kuiper Spain, recibió en diciembre de 2024 la autorización del Ministerio para la Transformación Digital para utilizar durante el próximo lustro las frecuencias que conectarán los satélites que pasen sobre cielo español con la mencionada estación en tierra que se enclavará en la capital cántabra, y que servirá para dar salida a internet, según avanzó en su momento el portal especializado 'banda ancha'.

Las claves Plazos La multinacional aún no ha concretado su calendario para prestar servicio en España

Proceso Amazon tiene en órbita ya 100 dispositivos de los 3.200 que prevé desplegar por todo el planeta

En lo referente a Santander, la compañía propiedad de Jeff Bezos seguía así la estela de otra de las grandes corporaciones tecnológicas del planeta. Meta -la matriz de firmas como Facebook, Instagram o Whatsapp- ya eligió la Virgen del Mar como punto de conexión de su cable submarino de fibra óptica que une Estados Unidos y Europa, en un recorrido de más de 7.000 kilómetros entre Santander y Carolina del Sur para aumentar la velocidad y capacidad de transmisión de datos vía internet.

Google también anunció en verano que, a través de su servicio de almacenamiento en la nube para empresas y desarrolladores, traerá a la capital cántabra su propio cable. Este dispositivo, que se llamará Sol, conectará a España con las islas Bermudas, Las Azores y EE UU (concretamente, con Florida). El nombre -Sol- es una referencia a los puntos de aterrizaje de este cable en climas cálidos y será el segundo cable submarino de Google en conectar España con EE UU. El primero, llamado Grace Hopper en honor a la científica estadounidense que fue pionera en computación, vincula Shirley (en Nueva York) con Bide (Reino Unido) y con Bilbao.

De vuelta al servicio satelital de Amazon, dentro de su información corporativa la organización explica que el proyecto nace «para proporcionar internet rápido y asequible a comunidades de todo el mundo que actualmente no cuentan con servicios tradicionales de internet y comunicaciones. Para lograr este objetivo, Amazon desplegará miles de satélites de órbita terrestre baja (LEO por sus siglas en inglés) conectados a una red global de antenas, fibra y puntos de conexión a internet en tierra».

Una estructura en progreso

De hecho, la compañía dispone ya de más de 100 satélites desplegados por todo el planeta desde que en abril de 2025 se lanzaran los primeros 27. El proyecto mantiene un ritmo sostenido de misiones que, en su conjunto, superarán las 80 operaciones para armar la estructura general de 3.200 dispositivos con los que ofrecer las nuevas comunicaciones.

Hace menos de un mes envió al espacio otras 24 unidades desde Cabo Cañaveral (Florida, EE UU), que se ubican a unos 630 kilómetros de altitud. Según la organización, frente a los satélites geoestacionarios tradicionales (situados generalmente a unos 36.000 kilómetros sobre la Tierra), estos otros dispositivos de órbita baja reducen los problemas de latencia, esto es, el tiempo de respuesta de la red. El motivo no es otro que su cercanía con la superficie terrestre.