BBVA gana 8.000 millones hasta septiembre y activa la retribución al accionista para olvidar la opa

La entidad elevó sus ganancias un 4,7% gracias a la fortaleza del negocio en España, México y Turquía y pone en marcha el programa de recompra de mil millones previo al pago de dividendos

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:43

Comenta

BBVA, como todo el sector financiero, sigue beneficiándose del buen comportamiento del ahorro y del consumo en España, al que añade el fuerte crecimiento de ... las economías de México y Turquía para presentar un beneficio histórico en los nueve primeros meses de este 2025. La entidad presidida por Carlos Torres ha ganado 7.978 millones netos, un 4,7% más. Un sólido resultado que utilizará para olvidar la fallida opa sobre el Sabadell que encalló definitivamente el pasado 17 de octubre.

