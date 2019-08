Blanco pide no comprar leche a pérdidas al no favorecer a nadie en Cantabria Ganadería, Industria y Sanidad iniciarán una campaña de control en los supermercados con sanciones a los establecimientos que no cumplan con el etiquetado DM . Santander Jueves, 29 agosto 2019, 10:26

El consejero de Desarrollo Rural y Ganadería, Guillermo Blanco, ha animado a los consumidores a no comprar leche cuyo precio esté por debajo del coste de producción, porque «es una práctica ilegal» y porque ni a la economía de la región ni a los productores de Cantabria «les hace ningún favor».

A preguntas de los periodistas Blanco ha recordado hoy miércoles que ante las denuncias sobre la venta de leche a pérdidas, el Gobierno regional hace los controles e inspecciones pertinentes a través sus distintos departamentos.

Ha recordado que las denuncias son atendidas por la Dirección General de Industria en cuanto a práctica comercial ilegal y también por la de Salud Pública en cuanto a que, en algunos casos, la leche que se vende como de vacuno no lo es y se trata de leche de soja.

«Lo que podemos hacer ya lo estamos haciendo», ha asegurado Guillermo Blanco, a la vez que reiteraba su petición a los consumidores que no compren leche que se ponga a la venta a pérdidas en cualquier establecimiento comercial.

«Los ciudadanos de Cantabria somos todos corresponsables con lo que le ocurre al sector primario y comprar leche por debajo del precio no nos viene bien nadie», ha concluido el consejero.

El Gobierno de Cantabria, a través de las Consejerías de Ganadería, Industria y Sanidad, anunció hace unos días que iba a poner en marcha este mes una campaña de control de la venta ilegal de leche a pérdidas en las grandes superficies, porque es una práctica de competencia desleal que «daña» a los productores cántabros y «merma el prestigio» de este producto.

La campaña consistirá en comprobar que la leche que se vende al consumidor cuenta con el etiquetado que le corresponde a precios que no incumplan la normativa vigente.

En caso de no ser así, la Consejería de Sanidad impondrá al establecimiento la sanción correspondiente por no llevar el etiquetado adecuado, y la Consejería de Industria hará lo mismo, si se comprueban prácticas de venta no permitidas por ley.

IU exige sanciones urgentes

Izquierda Unida (IU) de Cantabria ha reclamado al Gobierno regional que sancione «con urgencia» a los supermercados que están vendiendo la leche a pérdidas, «una práctica ilegal que supone la asfixia de la cadena de la leche, especialmente para los ganaderos y productores».

En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, se ha referido así a la denuncia pública hecha por COAG en Cantabria y toda España en relación al uso de la leche como reclamo con precios anormalmente bajos y que «banalizan el producto y a los propios productores».

La líder de IU en Cantabria ha afirmado que la batalla del precio de la leche «no es nueva y seguirá estando ahí mientras no haya gobiernos valientes que se atrevan a poner freno a quien no sólo comete una ilegalidad sino también quien pone en peligro la supervivencia del sector primario«.

Martínez reconoce que el Gobierno de Cantabria ha mostrado su preocupación ante estos hechos, pero «no deja de ser la misma preocupación que hemos visto otras veces y que durante la pasada legislatura no ha ido acompañada de medidas precisas y eficaces».

Martínez ha recordado que Cantabria ha perdido casi el 70% de los ganaderos de leche con que contaba en 2001 (3.811) y que en 2019 son 1.163. Así, la leche recogida por la industria láctea ha pasado de 487.244.000 litros en 2001 a 31.510.000 en la actualidad, es decir, ha caído más de un 86%.