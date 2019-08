«Sería una buena noticia si estuviera acompañado de un empleo de calidad» Sindicatos recuerdan que de las 31.665 personas que están en desempleo, casi 15.000 no recibe ningún tipo de prestación DM . Santander Viernes, 2 agosto 2019, 11:43

El secretario de Acción Sindical de UGT en Cantabria, Valentín Fernández, afirmó hoy que el descenso del paro en la región el pasado mes de julio «es siempre una buena noticia que se repite en estas fechas todos los años, aunque como siempre es estacional, de corto recorrido y responde a más de un 95% de contratos temporales, tal y como sucedió el mes de junio anterior». La misma opinión tiene Comisiones Obreras (CCOO), que al conocer los datos del paro ha reconocido serían aplaudibles si no escondieran detrás un empleo parcial, temporal, precario y con fecha de caducidad cuando pase la temporada estival.

«Veremos qué ocurre cuando acabe el verano y finalice este empleo muy temporal y precario generado en estas fechas por el sector turístico y los servicios, que acaparan más de un 80% de la reducción del desempleo el mes pasado, aunque con tanta contratación temporal es más que previsible que volvamos a la cruda realidad del mercado laboral durante el resto del año», agregó Fernández, de UGT.

El sindicalista recordó que «signo evidente de que el mercado laboral reduce el desempleo a costa de una contratación muy eventual es que Cantabria registra ya este año de enero a julio una tasa de temporalidad contractual de casi un 94% (93,94%), la más alta registrada hasta ahora en estas fechas desde que en 2002 se facilitan estadísticas oficiales de este concepto».

«Que 1.663 personas hayan salido de las listas del paro es una bocanada de aire fresco para la economía de muchas familias» rosa mantecón | ccoo

Para CCOO, es una buena noticia que 1.663 personas hayan salido de las listas del paro el pasado mes de julio, una bocanada de aire fresco para la economía de muchas familias de la región porque no hay que olvidar que de las 31.665 personas que actualmente están en desempleo, casi 15.000 de ellas, un 47% del total, no percibe ningún tipo de prestación. Además, de las 16.722 que sí reciben algún ingreso, sólo 8.061 responden a prestaciones contributivas.

«Solo hay que fijarse en el tipo de contratos celebrados para constatar que el camino que sigue nuestra región no es el correcto. De los 28.997 contratos celebrados, más del 95% vuelven a ser temporales. La temporalidad no puede liderar de forma tan brutal el descenso del desempleo. Hay que apostar por políticas que fomenten la estabilidad de los contratos y que el calendario no sea el que condicione unos puestos de trabajo que nacen con fecha de caducidad», ha apuntado Rosa Mantecón, portavoz de CCOO de Cantabria.

Por otro lado, el responsable regional de Acción Sindical de UGT destacó que «aunque baje el paro en Cantabria en estas fechas y más que en el resto del país, seguimos con casi la mitad de los desempleados sin ningún tipo de cobertura y sin percibir ningún tipo de prestación por desempleo, ya sea contributiva y asistencial».

«Seguimos con casi la mitad de los desempleados sin ningún tipo de cobertura» valentín fernández | UGT

Fernández matizó al respecto que «Cantabria sigue manteniendo una de las tasas de cobertura por desempleo más bajas de España, un 54,93%, a casi siete puntos de la media nacional (61,38%), lo que no deja de ser un drama para más de 16.000 parados de la región».

«Bajos salarios y contratos temporales»

IU muestra su preocupación por la «precariedad» laboral en Cantabria y que los datos del paro ratifican, siendo temporales más del 95% de los contratos de julio, una «realidad que se sucede todos los meses en la comunidad».

En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, ha explicado que, además, el hecho de que el sector servicios acoja a más del 82% del total de los contratos celebrados «incide en el mal estructural del mercado: además de contratos temporales, precarios».

Para Martínez, «no es de extrañar que los datos de empleo mejoren en época estival como tampoco lo es en la campaña navideña», a consecuencia de la contratación en el sector servicios, pero incide en que el mundo laboral de bajos salarios y temporales «no es un modelo sostenible en el tiempo ni que asegure una vida digna para las familias trabajadoras de la comunidad».

Un «caída ficticia»

El portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, ha señalado que los datos del paro suponen un «alivio» para el mercado laboral, aunque ha advertido de que están marcados por una «altísima temporalidad».

«Se trata de una caída ficticia, marcada por la precariedad» Félix Álvarez | ciudadanos

«Cantabria ha liderado el descenso de desempleados durante el mes de julio pero se trata de una caída ficticia, marcada por la precariedad, ya que prácticamente todos los contratos que se registraron en las oficinas de empleo fueron temporales, en el sector servicios», ha resumido Álvarez en un comunicado.

El portavoz de Ciudadanos ha opinado que el Gobierno de Cantabria carece de un proyecto económico que dé estabilidad al mercado laboral y, por extensión, a la población cántabra.