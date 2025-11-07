La Cámara de Torrelavega recibe un premio nacional por su plan para rehabilitar locales vacíos

El presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco, recogió la noche del jueves en Madrid el Premio Nacional del Retail en ... la categoría de Comercio Local por el proyecto 'Renacer de los Vacíos'. El galardón fue entregado por Carlos Azofra, CEO y fundador de Infocap, durante la tercera edición de los Premios del Retail Español, organizada por la Asociación Española del Retail (AER) en el Auditorio del Campus Repsol, bajo el lema 'El futuro del retail ya es presente'.

La gala reunió a líderes, directivos y representantes del sector comercial nacional. El proyecto galardonado, 'Renacer de los Vacíos', ha sido reconocido por su enfoque integral, creativo y transformador para combatir el abandono comercial en el centro urbano. La iniciativa, impulsada por la Cámara de Comercio de Torrelavega en colaboración con el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria, apuesta por recuperar la vitalidad de las calles mediante la activación temporal de locales vacíos, la mejora estética del entorno y el fomento del emprendimiento.

Entre sus principales acciones destacan la rehabilitación artística de fachadas deterioradas a través del programa 'Fachadas con Vida'; la puesta en marcha de 'Locales Pop-up' para albergar proyectos piloto o eventos culturales; la creación de una tienda colaborativa bajo el modelo 'Espacio Creativo'; y el impulso al arte urbano con participación ciudadana para resignificar persianas y muros cerrados. También se ha desarrollado una aplicación móvil y una ruta comercial bajo el nombre 'Reabre Torrelavega', que visibiliza la actividad reactivada, comercios emergentes y oportunidades de negocio. Asimismo, el plan contempla la reutilización de bajos comerciales como viviendas piloto, aulas ciudadanas o espacios sociales, favoreciendo la mezcla de usos y la cohesión comunitaria.

El proyecto parte de un diagnóstico claro: los locales comerciales cerrados no solo generan una imagen de abandono, sino que afectan gravemente al tejido económico y social del entorno. Su presencia provoca una disminución del tránsito peatonal, una sensación de inseguridad, una pérdida de valor inmobiliario y un efecto contagio que puede llevar al colapso de zonas comerciales enteras. Frente a este fenómeno, la Cámara de Comercio de Torrelavega ha desarrollado un plan ambicioso y sensible al contexto local, que busca reactivar esos espacios como catalizadores de vida urbana, cultura y emprendimiento.

Según explicó Carlos Augusto Carrasco, durante la recogida del galardón, «este premio celebra mucho más que un proyecto. Celebra la capacidad de Torrelavega para inspirar orgullo local, abrir caminos a jóvenes y mayores, y conectar el comercio de proximidad con el talento y el futuro. Celebra la ciudad resiliente, la fuerza colaborativa, el comercio que es cultura y la cultura que es vida».