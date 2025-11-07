El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Cámara de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco, el jueves en Madrid recogiendo el premio. DM

La Cámara de Torrelavega recibe un premio nacional por su plan para rehabilitar locales vacíos

Carlos Augusto Carrasco recoge el galardón en Madrid y destaca la resiliencia y fuerza colaborativa de la ciudad

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

El presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco, recogió la noche del jueves en Madrid el Premio Nacional del Retail en ... la categoría de Comercio Local por el proyecto 'Renacer de los Vacíos'. El galardón fue entregado por Carlos Azofra, CEO y fundador de Infocap, durante la tercera edición de los Premios del Retail Español, organizada por la Asociación Española del Retail (AER) en el Auditorio del Campus Repsol, bajo el lema 'El futuro del retail ya es presente'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  3. 3

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  4. 4

    El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Muriedas
  5. 5

    Estos son los nueve premiados de la gala de Hostelería de Cantabria
  6. 6

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  7. 7

    España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar
  8. 8

    Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer
  9. 9

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  10. 10

    PRC y Vox mantienen con vida la negociación del Presupuesto con el PP

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Cámara de Torrelavega recibe un premio nacional por su plan para rehabilitar locales vacíos

La Cámara de Torrelavega recibe un premio nacional por su plan para rehabilitar locales vacíos