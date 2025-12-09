El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Lorenzo Amor, presidente de ATA, durante el encuentro que protagonizó la pasada semana en Santander. Roberto Ruiz

Lorenzo Amor

Presidente de ATA y vicepresidente de CEOE
«Cantabria es una de las comunidades que está consiguiendo frenar la sangría de autónomos»

El representante de los autónomos estuvo hace unos días en Santander como protagonista de un nuevo encuentro organizado por Admec

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, desayunó el pasado jueves en Santander hablando de ... actualidad. Fue en una cita organizada por la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (Admec) en la que abordó cuestiones como la tensa relación que atraviesa el diálogo social, las dificultades que enfrenta el tejido empresarial debido a la burocracia y el absentismo y aportó sugerencias para que Cantabria siga mejorando sus datos de autoempleo.

